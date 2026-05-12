Wanda Nara se separó de Martín Migueles por sus problemas legales

En una entrevista concedida al programa LAM (América TV), la abogada Ana Rosenfeld confirmó que Wanda Nara puso fin a su relación con Martín Migueles.



La decisión de la mediática se debió principalmente a los problemas legales que atraviesa el empresario, quien este lunes declaró en Comodoro Py por una investigación vinculada a maniobras financieras irregulares durante el gobierno de Alberto Fernández.



“Wanda nunca estaría al lado de una persona que tiene un grado de responsabilidad y culpabilidad”, afirmó Rosenfeld.



La letrada detalló que Nara le pidió explicaciones directas a Migueles, quien le aseguró ser “absolutamente inocente” y que demostrará su inocencia en la Justicia. “La Justicia determinará el futuro de la relación”, agregó.



Rosenfeld también reveló que los problemas judiciales no fueron el único factor. “Martín es celoso y eso influyó en la crisis”, señaló, en referencia a las tensiones generadas por el rodaje que Wanda está realizando en Uruguay junto a Agustín Bernasconi.



La relación entre Nara y Migueles, que había generado gran expectativa en el mundo del espectáculo, lleva aproximadamente un mes en stand-by.



Por el momento, Wanda Nara mantiene una postura de distancia y espera que la Justicia esclarezca los hechos.



La confirmación de Ana Rosenfeld pone fin a semanas de rumores y especulaciones en los medios de espectáculos, en un contexto donde la conductora busca mantener un perfil bajo tras su separación de Mauro Icardi y sus nuevos proyectos laborales.