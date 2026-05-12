Apps
Martes, 12 mayo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
12 de mayo de 2026
NO VA MAS

Wanda Nara se separó de Martín Migueles por sus problemas legales

La conductora decidió poner fin a la relación tras un mes de impasse. Según reveló Ana Rosenfeld en LAM, Wanda Nara tomó distancia del empresario ante la causa judicial que enfrenta por supuestas maniobras con el “rulo cambiario”. Aunque él se declaró inocente, ella priorizó la transparencia y le exigió respuestas directas

Wanda Nara se separó de Martín Migueles por sus problemas legales
Compartir

En una entrevista concedida al programa LAM (América TV), la abogada Ana Rosenfeld confirmó que Wanda Nara puso fin a su relación con Martín Migueles. 
 

La decisión de la mediática se debió principalmente a los problemas legales que atraviesa el empresario, quien este lunes declaró en Comodoro Py por una investigación vinculada a maniobras financieras irregulares durante el gobierno de Alberto Fernández.
 

“Wanda nunca estaría al lado de una persona que tiene un grado de responsabilidad y culpabilidad”, afirmó Rosenfeld. 
 

La letrada detalló que Nara le pidió explicaciones directas a Migueles, quien le aseguró ser “absolutamente inocente” y que demostrará su inocencia en la Justicia. “La Justicia determinará el futuro de la relación”, agregó.
 

Rosenfeld también reveló que los problemas judiciales no fueron el único factor. “Martín es celoso y eso influyó en la crisis”, señaló, en referencia a las tensiones generadas por el rodaje que Wanda está realizando en Uruguay junto a Agustín Bernasconi.
 

La relación entre Nara y Migueles, que había generado gran expectativa en el mundo del espectáculo, lleva aproximadamente un mes en stand-by. 
 

 Por el momento, Wanda Nara mantiene una postura de distancia y espera que la Justicia esclarezca los hechos.

La confirmación de Ana Rosenfeld pone fin a semanas de rumores y especulaciones en los medios de espectáculos, en un contexto donde la conductora busca mantener un perfil bajo tras su separación de Mauro Icardi y sus nuevos proyectos laborales.


 

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

CUANTO CUESTA EL BOLETO

Milei acelera otro tarifazo en el AMBA y profundiza el golpe al salario real en mayo

El Gobierno nacional puso en marcha nuevas subas en colectivos y trenes del AMBA con incrementos por encima de la inflación y de la evolución salarial. Mientras reduce impuestos a bienes de lujo, la administración libertaria profundiza el ajuste sobre millones de trabajadores y usuarios.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Unidad, pero no en todos lados: los distritos donde la UCR disputará la interna

Escrituras paralizadas: apuntan a la dirección de ARBA por el extenso conflicto en Catastro

La Junta Electoral impulsa cambios para las elecciones y cobra fuerza el desdoblamiento

Con La Cámpora en llamas, Magario apresura la conformación de comisiones

En la Gobernación le esquivan al conflicto en la Legislatura y apuran proyectos de Kicillof

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET