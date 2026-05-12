Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de mayo de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

General Pueyrredón: el mapa del gasto y del déficit

El Ejecutivo cerró 2025 marcado por un balance negativo. Sobreejecución y excusas por la inflación y la falta de partidas de Nación y Provincia. La ausencia de funcionarios en el recinto.

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