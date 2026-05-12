12 de mayo de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
General Pueyrredón: el mapa del gasto y del déficit
El Ejecutivo cerró 2025 marcado por un balance negativo. Sobreejecución y excusas por la inflación y la falta de partidas de Nación y Provincia. La ausencia de funcionarios en el recinto.
La Rendición de Cuentas 2025 de la Municipalidad de General Pueyrredon empezó a “jugarse” en el Concejo Deliberante y volvió a encender la discu sión política en torno a la gestión local. El análisis del último año de gobierno de Guillermo Montenegro y el arranque del interinato de Agustín Neme dejó un diagnóstico atravesado por el déficit, la sobreejecución de partidas y una escena poco habitual: la ausencia total de funcio narios en el recinto durante el debate.
Desde el Ejecutivo, el informe de Contaduría defendió la orientación gene ral del gobierno al sostener que “ refleja las prioridades fundamentales de gobier no, con enfoque en la seguridad, la genera ción de empleo privado, el desarrollo pro ductivo, y la modernización de la gestión municipal, lo cual se refleja en la austeri dad y el orden de las cuentas municipa les”. El texto buscó enmarcar el ejercicio dentro de una lógica de orden fiscal, pese a los números en rojo.
Sin embargo, el propio informe oficial también reconoce condicionamientos que impactaron en la ejecución. Entre ellos, la inflación, que fue proyectada en un 18% en el presupuesto original, pero terminó cerrando en el 31,5%, generando desfasajes en distintas áreas. A esto se suma la caída de transferencias de Nación y Provincia, con casos como el Convenio Tripartito para el financiamiento del sistema edu cativo municipal, estimado en $7.300 millones, y una cuota pendiente del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal por $3.600 millones.
En ese contexto, el resultado global del ejercicio 2025 muestra un dato que concen tra las críticas: el Municipio cerró con un déficit de $7.437 millones, lo que implica un aumento del 155% respecto al año ante rior. Si se analiza el resultado ejecutado, el rojo trepa a $23.158 millones, consolidando el tercer año consecutivo con balance negativo en las cuentas municipales.
La ejecución presupuestaria también dejó señales de alerta. La Administración Central promedió un 102,9% de ejecución y acumuló una deuda superior a los $30.785 millones. Varias áreas terminaron por encima de lo previsto, como Educación (110,80%), Legal, Técnica y Hacienda (105,69%), Desarrollo Productivo (105%), Intendencia (102,70%), el Honorable Concejo Deliberante (101,05%) y Salud (100,73%). En contrapartida, otras depen dencias quedaron por debajo de lo presu puestado: Seguridad (98,43%), Desarrollo Social (88,75%), Participación Ciudadana (87,65%) y Obras, que volvió a ubicarse como una de las áreas más rezagadas con apenas el 66,72% de ejecución.
En materia de recursos, los Ingresos No Tributarios alcanzaron los $198.432 millo nes. La principal fuente de financiamiento fue la Tasa de Inspección por Seguridad e Higiene (TISH), que aportó más de $80.125 millones, seguida por la Tasa de Servicios Urbanos (TSU), con casi $49.945 millones. Más atrás quedaron la Contribución a la Salud Pública, Educación y Desarrollo Infantil ($9.758 millones) y el Fondo para la Promoción Turística ($3.209 millones).
El debate político también volvió a poner en foco los cambios en la forma de tratar la rendición de cuentas en el HCD. Este año, el trámite fue veloz: ingreso, comisión y despacho en dos reuniones, con apoyo del oficialismo y aliados. Incluso los liberta rios a pesar del rojo de los números die ron sus votos.
El 14 de mayo, el Concejo no solo votará números: también pondrá en juego la dis cusión política sobre el rumbo fiscal del Municipio, la transparencia y el modelo de administración que atraviesa la gestión local en un contexto económico ajustado. Aunque, la última palabra la va a tener el Tribunal de Cuentas bonaerense.