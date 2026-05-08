Apps
Viernes, 8 mayo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
8 de mayo de 2026
A SABER

Mirtha Legrand regresa a la TV tras tres semanas de ausencia

La conductora volverá este sábado a “La noche de Mirtha” luego de recuperarse de una fuerte bronquitis

Mirtha Legrand regresa a la TV tras tres semanas de ausencia
Compartir

Después de tres semanas alejada de la televisión por problemas de salud, Mirtha Legrand volverá este sábado a la pantalla de El Trece con una nueva edición de “La noche de Mirtha”.
 

La histórica conductora había debido suspender sus programas debido a una bronquitis que la obligó a realizar reposo y ceder temporalmente su lugar a su nieta, Juana Viale, quien quedó al frente de las tradicionales “mesazas” durante su ausencia.
 

Ya recuperada, la diva retomará sus actividades este fin de semana y encabezará una mesa con invitados vinculados al espectáculo, la actualidad y el periodismo, en una emisión que genera expectativa entre sus seguidores.
 

En los últimos días, Mirtha también había retomado lentamente su vida social y sus habituales encuentros con amigos en su casa, una señal que anticipa su regreso a la televisión.
 

La vuelta de la conductora se producirá este sábado desde las 21.30 y marcará un nuevo reencuentro con el público, luego de varias semanas de preocupación por su estado de salud.


 

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

¿FIN DEL CONFLICTO?

Lago quedó al frente de Legislación General pero un camporista se abstuvo de votar

En medio de tensiones por el reparto de las comisiones, el MDF se queda con la presidencia de Legislación General, aunque todavía siguen las tensiones dentro del peronismo

NOTICIAS MÁS VISTAS

Día clave en la definición de nombres: crecen las tensiones internas

China Suárez y Mauro Icardi: crisis terminal y separación inminente

Máximo Kirchner evoluciona faborablemente: qué dice el parte médico

Kicillof le da superpoderes al Astillero Río Santiago para firmar contratos y litigar

Hechos: Los Passaglia, la patriada y una  postura equidistante  

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET