Mirtha Legrand regresa a la TV tras tres semanas de ausencia

Después de tres semanas alejada de la televisión por problemas de salud, Mirtha Legrand volverá este sábado a la pantalla de El Trece con una nueva edición de “La noche de Mirtha”.



La histórica conductora había debido suspender sus programas debido a una bronquitis que la obligó a realizar reposo y ceder temporalmente su lugar a su nieta, Juana Viale, quien quedó al frente de las tradicionales “mesazas” durante su ausencia.



Ya recuperada, la diva retomará sus actividades este fin de semana y encabezará una mesa con invitados vinculados al espectáculo, la actualidad y el periodismo, en una emisión que genera expectativa entre sus seguidores.



En los últimos días, Mirtha también había retomado lentamente su vida social y sus habituales encuentros con amigos en su casa, una señal que anticipa su regreso a la televisión.



La vuelta de la conductora se producirá este sábado desde las 21.30 y marcará un nuevo reencuentro con el público, luego de varias semanas de preocupación por su estado de salud.