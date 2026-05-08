ABSA acumula reclamos en La Plata y crecen las quejas por pérdidas y mala calidad del agua
La defensora ciudadana Luciana Bártoli advirtió en Desconfiados que aumentaron las consultas vinculadas al servicio. Persisten las denuncias por baja presión, pérdidas y agua turbia en distintos barrios.
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La defensora ciudadana de La Plata, Luciana Bártoli, advirtió que crecieron los reclamos contra ABSA en la ciudad y aseguró que las quejas por pérdidas, baja presión y mala calidad del agua siguen siendo una constante en distintos barrios platenses. Lo hizo durante una entrevista en el programa Desconfiados.
“En relación al año pasado, aumentaron un montón las consultas”, sostuvo Bártoli al referirse a las presentaciones que recibe la Defensoría. Según explicó, los reclamos vinculados a ABSA representan entre el 10 y el 11% del total de casos que ingresan al organismo y se distribuyen de manera “pareja en toda la ciudad”.
La funcionaria indicó que actualmente hay menos problemas de presión que en los meses de verano, aunque persisten denuncias por el estado del agua. “Llega con algún color que el vecino se asusta”, afirmó, y explicó que desde la empresa atribuyeron esa situación al recambio de cañerías en algunos barrios. De todos modos, aclaró que ABSA remitió certificados de potabilidad para llevar tranquilidad a los usuarios.
Sin embargo, el principal foco de conflicto continúa siendo las pérdidas de agua. “Lo que más hay es reclamos por pérdidas”, señaló Bártoli, quien describió el malestar de los vecinos frente al derroche constante mientras muchas viviendas sufren falta de suministro. “Cuando no tenés agua, ver que se está derrochando un montón de agua en la vereda es desesperante”, remarcó. Además, advirtió que las pérdidas generan verdín y situaciones peligrosas para peatones y motociclistas.
La defensora también puso el foco en la falta de soluciones estructurales y cuestionó la efectividad de algunas obras anunciadas por la Provincia. “La inauguraron varias veces, pero el vecino de la zona norte tampoco es que ha notado una mejora en la presión del agua”, dijo sobre el acueducto construido para aliviar la situación en sectores del norte platense. Incluso mencionó que en zonas como 501 y 15 todavía hay vecinos que deben recurrir a bidones de agua.
Pese al panorama crítico, Bártoli destacó que desde su asunción logró establecer un canal directo de comunicación con ABSA para resolver reclamos puntuales. “Hay un montón de vecinos muy agradecidos porque llaman porque tienen una pérdida en la puerta y por ahí en 24 o 48 horas está solucionado”, aseguró. No obstante, reconoció que las obras de fondo “requieren inversiones multimillonarias” y dependen exclusivamente de decisiones y financiamiento provincial.