Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de mayo de 2026 DECLARACIONES

Adorni rompió el silencio, pero evitó dar explicaciones sobre su situación judicial

El vocero y jefe de Gabinete aseguró que no hablará para “no influir en la Justicia”, aunque confirmó que presentará su declaración jurada tras la presión política y mediática.

Compartir