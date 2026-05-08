8 de mayo de 2026
DECLARACIONES
Adorni rompió el silencio, pero evitó dar explicaciones sobre su situación judicial
El vocero y jefe de Gabinete aseguró que no hablará para “no influir en la Justicia”, aunque confirmó que presentará su declaración jurada tras la presión política y mediática.
El jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió públicamente a su situación judicial y justificó su silencio al afirmar que no quiere “influir en la Justicia”. En una entrevista en el streaming Neura, evitó profundizar sobre las denuncias que lo involucran, aunque adelantó que “en algún momento” dará explicaciones. Mientras tanto, insistió en que el presidente Javier Milei lo respalda porque “sabe la verdad”.
Durante la entrevista, Adorni buscó instalar que las acusaciones en su contra tienen un trasfondo político. “Esto me pasó porque soy una parte de Milei. Si me pegan a mí, le pegan a Milei”, sostuvo. Además, aseguró que a diferencia de gobiernos anteriores, la actual administración no intenta interferir en investigaciones judiciales: “Había una lógica de obstruir a la Justicia y ahora no pasa”.
En medio de los cuestionamientos, el funcionario confirmó que presentará su declaración jurada, luego de que Patricia Bullrich anticipara públicamente esa decisión. Aunque evitó precisar una fecha, relativizó el episodio con ironía: “Me spoileó, es una fenómena”. También adelantó que iniciará acciones judiciales contra quienes, según dijo, “hablaron de su vida privada” y lo “injuriaron”.
Adorni también dejó entrever el desgaste personal que le produjo el conflicto judicial y político. Contó que en los últimos meses modificó su mirada sobre la vida cotidiana y puso el foco en su familia. “Me di cuenta de que lo valioso es el tiempo”, reflexionó, al tiempo que reconoció el impacto que la situación tuvo en su entorno cercano. Incluso afirmó que toda esta experiencia formará parte de futuros libros que planea escribir cuando deje la función pública.
Por último, el jefe de Gabinete confirmó su agenda oficial en la provincia de Buenos Aires, donde participará de la inauguración de una planta de Mercedes Benz en Zárate antes de asistir a la reunión de Gabinete. Además, dedicó elogios a Karina Milei, a quien definió como una figura “clave” dentro del Gobierno y destacó por su “calidad humana”, reforzando así la defensa interna del círculo más cercano al Presidente.