Volver | La Tecla Informe Especial 21 de abril de 2026 NOTA DE TAPA

El arte de informar: contabilidad creativa

El Ejecutivo bonaerense presentó las declaraciones juradas del año 2025 de todo el Gabinete. Cuentas, bienes y un detalle minucioso de las tenencias de cada uno de los funcionarios de Axel Kicillof.

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