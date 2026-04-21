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21 de abril de 2026
NOTA DE TAPA

El arte de informar: contabilidad creativa

El Ejecutivo bonaerense presentó las declaraciones juradas del año 2025 de todo el Gabinete. Cuentas, bienes y un detalle minucioso de las tenencias de cada uno de los funcionarios de Axel Kicillof.

El arte de informar: contabilidad creativa
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El relevamiento de las declaraciones juradas de todos los integrantes del gabinete de Axel Kicillof, inclusive el Gobernador, permite observar no solo el volumen de bienes muebles e inmuebles, sino también la diversidad de activos financieros —desde depósitos en dólares hasta fondos de inversión, bonos y criptomonedas— que integran los patrimonios declarados.

El detalle, funcionario por funcionario, expone diferencias significativas en la estructura de riqueza, el peso de los ingresos laborales frente a otras fuentes —como alquileres o rendimientos financieros— y la incidencia de factores como herencias, donaciones o ventas de activos. 

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