El canal TN y El Trece comunicaron este sábado el fallecimiento de Javier Lozano, un nombre de peso en la redacción del Grupo Artear. El profesional había comenzado a trabajar en el canal en junio de 1987 y, a lo largo de casi cuatro décadas, se desempeñó en distintos roles clave tanto en la cobertura callejera como en la producción y la edición digital.



En los años 90 fue productor de Telenoche. Más tarde se destacó como cronista de TN y El Trece, con acreditaciones permanentes en Tribunales, la Casa de Gobierno y el Congreso de la Nación, desde donde cubrió coberturas de alto impacto. En 2020 dejó la tarea de movilero para asumir la jefatura de la edición web de Todo Noticias, un cargo que en su momento se presentó como el cumplimiento de un anhelo profesional ligado a su formación en el periodismo gráfico.



En los últimos años Lozano libró una dura batalla contra el cáncer de riñón. La noticia generó una inmediata ola de mensajes de condolencia entre colegas y seguidores de las señales, que recordaron su trayectoria y su presencia constante en la calle y en la redacción.



“¡Javi, todos nosotros vamos a extrañarte!”, escribió TN en su publicación oficial, acompañando el anuncio con un mensaje de reconocimiento a su labor profesional.



La partida de Lozano se suma a otras pérdidas recientes en el medio, en un momento en que la redacción de TN y El Trece atraviesa cambios y despedidas de figuras históricas. Su trayectoria de casi 40 años en el grupo lo convierte en una de las voces y presencias más longevas de la señal de noticias y del noticiero nocturno del canal.