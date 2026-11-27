Con un voleo al endeudamiento, aprobarían el Presupuesto e Impositiva antes de las fiestas
Buscan que la Ley de Leyes y la Fiscal sean aprobadas en la tercera semana de diciembre, pero la Ley de Financiamiento se postergaría para las ordinarias del año próximo. Incertidumbre por la re re de los intendentes mientras los pliegos judiciales avanzarán en el Senado.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El lunes termina el período de sesiones ordinarias en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, pero queda un temario importante para tratar en extraordinarias. La semana que viene, probablemente el jueves, el Senado convertiría en ley la normativa contra la ludopatía que fue aprobada ayer en la Cámara d e Diputados.
La Cámara alta también tratará en los próximos días el cúmulo de pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial que el Ejecutivo mandó entre ayer y hoy. Son alrededor de 300, lo que mejorará sustancialmente el panorama de vacantes en la Justicia, pero demandará un trabajo contra reloj de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA) que antes de producir despacho y elevar los pliegos para ser tratados en el recinto debe estudiar antecedentes y realizar las entrevistas correspondientes a cada uno de los interesados.
Los más optimistas aseguran que la intención es votar los pliegos judiciales el mismo día que la Ley de Ludopatía, mientras se espera que también por la Cámara alta ingrese el proyecto de ley que volvería a habilitar la reelección indefinida de los intendentes. Sobre el tema se habla mucho, pero en concreto se sabe poco de cómo y cuándo se hará efectiva esa presentación.
En la Cámara de Diputados, en tanto, avanzan en el tratamiento del Presupuesto y la Ley Impositiva. Si bien las negociaciones de los últimos días estuvieron centradas en la Ley de Ludopatía, también se viene conversando sobre la proyección económica para el año que viene.
Con el massista Alexis Guerrera otra vez al frente de la presidencia (Alejandro Dichiara se despidió ayer al cierre de la sesión), la intención del oficialismo es que el Presupuesto sea tratado entre el martes 15 y el jueves 17 de diciembre en el recinto. Se votaría junto a la Ley Impositiva, pero no tendría la misma suerte la Ley de Financiamiento, que prevé un endeudamiento en pesos equivalente a mil millones de dólares.
Ante la consulta de este medio, dos fuentes del oficialismo y una de la oposición marcaron como el 15 el día señalado para la sesión, si bien todavía queda mucho por conversar. Por ahora el único negociador designado por parte del Gobierno de Kicillof es el diputado Mariano Cascallares (el año pasado estuvo acompañado por el ministro Gabriel Katoopodis), y las negociaciones parecen avanzar sin mayores objeciones por parte de la oposición. No obstante, desde las bancadas opositoras aseguran que hay puntos de la Ley Impositiva que todavía deben consensuarse.
Respecto al endeudamiento, la cuestión está más discutida y el oficialismo parece dispuesto a trasladar el tratamiento al año que viene, tres iniciarse las sesiones ordinarias. La Ley de Financiamiento requiere de mayoría especial y para llegar a los dos tercios el oficialismo necesita el acompañamiento de sectores de la oposición, algunos de los cuales demandan que, antes de discutir una nueva autorización para tomar deuda el Ejecutivo cumpla con compromisos asumidos en la negociación del año pasado que no han sido cumplidos.
Si bien en el Gobierno esperan que el paquete de leyes se vote completo, tampoco representaría un problema importante que el endeudamiento quede para el año que viene, ya que cuenta para los primero meses del año con un remanente de más de mil millones de dólares que quedará de la autorización para este año, que no fueron utilizados. Incluso, con ese remanente tiene la posibilidad de tomar deuda para pagar las obligaciones de los bonos bajo legislación extranjera que fueron refinanciados, y cuya primera cuita en 2027 vence el 1 de marzo.