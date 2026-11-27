Volver | La Tecla Nacionales 27 de noviembre de 2026 PARA ARRIBA

Disparada del dólar mayorista: subió el doble que la inflación

La cotización de la divisa extranjera creció un 4,2% este mes, reflejo de la incertidumbre por la marcha de la economía.

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