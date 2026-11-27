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La incertidumbre por la marcha de la economía argentina, y en particular las dudas sobre la capacidad del Estado de hacer frente a los próximos vencimientos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los organismos internacionales, dispararon el valor del dólar mayorista, que en noviembre duplicó la escalada de la inflación.
En efecto, a lo largo de este mes la divisa norteamericana, en su versión mayorista, aumentó un 4,2% su cotización, el doble de lo que creció el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La moneda estadounidense que utilizan las grandes empresas cerró en $ 1605 para la venta, marcando un aumento del 0,2% en el día y del 1,6% en la semana.
La disparada de noviembre marca un contraste con lo que venía sucediendo hasta octubre, ya que el aumento del valor del dólar mayorista en el año es de sólo un 10,3%, mucho menos de la mitad de la inflación en el mismo período.
La aceleración de la apreciación de la divisa marca un cambio en las expectativas de los empresarios e inversores respecto de la capacidad de pago de la Argentina.
La escalada del riesgo país, que mide la depreciación de los bonos argentinos, obedece a la misma lógica.