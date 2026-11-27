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La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires firmó un convenio marco de cooperación con el Colegio de Psicólogas y Psicólogos bonaerense, que busca consolidar la articulación institucional entre ambos organismos y jerarquizar el aporte de la psicología en el ámbito de la Justicia.
En especial, se apunta a mejorar la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y el acceso a la salud mental.
El procurador general, Julio Conte-Grand, suscribió el acuerdo con el presidente del Colegio, Pablo Della Savia; su vicepresidente, Juan Silva, y su prosecretaria, Teresa Almada.
Ambos organismos acordaron avanzar en acciones conjuntas de capacitación, intercambio de conocimientos, articulación profesional y mejora de los servicios que se brindan a la comunidad, con el fin de fortalecer las respuestas institucionales en los espacios donde interviene el Ministerio Público.
Durante el encuentro, se destacó la importancia de contar con profesionales matriculados y habilitados legalmente en las intervenciones psicológicas que se desarrollan en el ámbito judicial, frente al crecimiento de ofertas de personas que se presentan como acompañantes, facilitadores, terapeutas, coaches, consejeros o especialistas en bienestar emocional sin contar con el título universitario y la habilitación correspondiente.
En ese sentido, desde el Colegio se subrayó que este acuerdo permite reforzar la defensa de las actividades reservadas al título y la promoción y el resguardo de la salud pública, en un contexto de crisis de salud mental y aumento del sufrimiento psíquico.
El convenio tiene una vigencia inicial de dos años, con renovación automática por períodos iguales, y su firma no implica erogaciones económicas para ninguna de las instituciones.