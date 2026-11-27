Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de noviembre de 2026 TRABAJO CONJUNTO

Convenio de la Procuración con psicólogos

Conte-Grand firmó un acuerdo con el COLPSIBA para mejorar la protección y acceso a la salud mental de las personas vulnerables.

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