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El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto para habilitar la compactación directa de motos con escapes libres.
La iniciativa busca extender a toda la provincia de Buenos Aires el modelo implementado por Manuel y Santiago Passaglia en San Nicolás, donde ya se compactaron más de 2500 motos.
Ahora será girada a la Cámara de Diputados, donde, si se convierte en ley, quedará habilitado el mecanismo de compactación de las motos que se secuestren por tener escapes libres o adulterados.
El texto aprobado en el senado, presentado por la senadora María Emilia Subiza (Hechos), prohíbe además la fabricación, comercialización e instalación de estos dispositivos.
Tras la aprobación del proyecto en el Senado, Subiza destacó que “esta iniciativa surge de una normativa que ya se aplica y funciona en San Nicolás, donde tanto Manuel como Santiago Passaglia atacaron el problema de raíz con muy buenos resultados”.
El proyecto contempla la destrucción obligatoria de los escapes ilegales decomisados y faculta a los jueces administrativos a ordenar la compactación de los vehículos, incluso sin reincidencia, en función de la gravedad de la infracción. También establece multas, inhabilitaciones para conducir, sanciones económicas y clausuras para los comercios que fabriquen, vendan o instalen estos dispositivos.
La compactación de motos es una de las políticas implementadas durante las gestiones de los Passaglia en San Nicolás. Frente a los reiterados reclamos de los vecinos por los ruidos molestos, las picadas y las maniobras peligrosas en la vía pública, el municipio decidió endurecer las sanciones y avanzar con la destrucción de los vehículos en infracción. Desde entonces, ya se compactaron más de 2500 motocicletas.
“El ruido constante de escapes libres afecta el descanso, altera la salud y rompe la convivencia diaria”, sostuvo el diputado provincial Manuel Passaglia al presentar el proyecto. El legislador explicó que las multas económicas habían demostrado ser insuficientes para resolver el problema.
“Ahora vamos a trabajar de inmediato en la Cámara de Diputados para que este proyecto se convierta en ley lo antes posible. Los vecinos de toda la provincia tienen derecho a vivir y descansar tranquilos”, anticipó.
Por su parte, el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, ha defendido la medida y la posibilidad de replicarla en otros municipios: “Hemos demostrado que, cuando hay decisión política y se toman medidas, se pueden resolver los problemas que afectan a los vecinos”.