Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de noviembre de 2026 MEDIA SANCIÓN

Buscan habilitar la compactación de motos en la provincia de Buenos Aires

El Senado aprobó un proyecto para secuestrar y compactar las motos con escapes libres o adulterados. El modelo de San Nicolás para todo el territorio provincial

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