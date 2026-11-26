El Senado Nacional aprobó la suspensión de las PASO y la definición pasa a Diputados
Con 43 votos a favor y 29 en contra, el Gobierno nacional consiguió la media sanción de la reforma electoral que suspende las primarias para 2027. La iniciativa modifica las reglas de juego de cara a las próximas elecciones presidenciales. Cómo votaron los senadores bonaerenses.
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El gobierno de Javier Milei consiguió hoy una importante victoria política en el Senado de la Nación al obtener la media sanción de la reforma electoral, cuyo principal punto es la suspensión de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para 2027.
El oficialismo logró reunir seis votos más de los 37 necesarios, gracias al acompañamiento de la Unión Cívica Radical, el PRO y distintos bloques provinciales. No hubo ausencias ni abstenciones.
La iniciativa deberá ahora superar su última instancia legislativa en la Cámara de Diputados, donde el gobierno tendrá que reeditar los acuerdos políticos para convertirla en ley.
La reforma también contempla la implementación de Ficha Limpia, la incorporación de un casillero para votar la lista completa en la Boleta Única de Papel, la afiliación digital a los partidos políticos y la eliminación de la obligatoriedad del debate presidencial en primera vuelta.
Cómo votaron los senadores de la provincia de Buenos Aires
Los tres representantes bonaerenses en la Cámara alta dividieron sus posiciones:
- Maximiliano Abad (UCR): a favor
- Eduardo «Wado» de Pedro (Justicialista): en contra
- Juliana Di Tullio (Justicialista): en contra
El impacto en la política bonaerense
La eventual suspensión de las PASO modifica sustancialmente el escenario político provincial, especialmente para el peronismo, que atraviesa una disputa por el liderazgo y el armado electoral entre los sectores que responden a Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa.
Sin primarias nacionales, la definición de las candidaturas quedará sujeta a los mecanismos internos de cada fuerza política. En tanto, la Provincia deberá resolver qué hará con su propio régimen de primarias.
La pelota ahora está en Diputados. Mientras tanto, la discusión por las candidaturas de 2027 comienza a acelerarse y, con ella, la disputa por la lapicera.