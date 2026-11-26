Volver | La Tecla Nacionales 26 de noviembre de 2026 EN VILO

El Senado Nacional aprobó la suspensión de las PASO y la definición pasa a Diputados

Con 43 votos a favor y 29 en contra, el Gobierno nacional consiguió la media sanción de la reforma electoral que suspende las primarias para 2027. La iniciativa modifica las reglas de juego de cara a las próximas elecciones presidenciales. Cómo votaron los senadores bonaerenses.

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