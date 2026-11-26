Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de noviembre de 2026 BATALLA GANADA

La Justicia frenó los despidos en la obra social de las Fuerzas Armadas

El Juzgado Federal 2 de Azul falló a favor de una medida cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado. Es por seis meses y la entidad deberá reincorporar a los cesanteados.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.