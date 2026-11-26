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El Juzgado Federal N° 2 de Azul, a cargo del juez Martín Bava, hizo lugar a la cautelar presentada por el sindicato y determinó que la obra social para el personal de las Fuerzas Armadas, IOSFA, no puede despedir a los trabajadores de la dotación inicial que pasaron a planta en 2023 y tenían la baja notificada para el 30 de noviembre.
La justicia ordenó suspender la Disposición 709, que desconocía la estabilidad, no dar bajas ni empeorar la situación de revista por esa disposición y reincorporar a quienes ya fueron desvinculados, con las mismas tareas, sueldo y situación de revista, en el IOSFA o en la OSFA. La obra social tiene 48 horas para cumplir desde que se lo notifica.
Al tratarse de un amparo colectivo ATE representa a toda la Dotación Inicial. La medida cautelar dura 6 meses y no adelanta la sentencia. El juicio sigue para que se declare inconstitucional el DNU 1286 y nula la Disposición 709.
“Se trata de un triunfo de la resistencia de las y los trabajadores que llevaron adelante medidas de fuerza en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires como Punta Alta, Mar del Plata, Punta Indio y Zárate”, explicaron desde ATE.