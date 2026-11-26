Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de noviembre de 2026 POR LO DE LA INFLUENCER

La Provincia quiere regular los cuatriciclos y todoterreno

Luego de quitarle la habilitación por hacer maniobras peligrosas en Pinamar a una streamer de veinte años, el ministro Marinucci se propuso avanzar en la regulación de este tipo de vehículos.

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