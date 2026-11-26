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El caso de Lara Rapallo, la joven influencer a la que le quitaron la licencia para conducir y la camioneta con la que había sido filmada realizando maniobras peligrosas en la zona de médanos de Pinamar, hizo que el gobierno bonaerense pusiera el ojo en los vehículos utilitarios todoterreno conocidos como UTV y en los cuatriciclos que usualmente se emplean en la playa.
El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, se propuso regular el uso de estos vehículos, y para eso mantuvo reuniones con legisladores provinciales, según reveló en una entrevista con la radio FM Milenium.
“La conducción tiene que ser segura en todo ámbito”, sostuvo Marinucci, quien remarcó la necesidad de trabajar articuladamente con los municipios costeros para garantizar corredores seguros.
Asimismo, al referirse a la reciente inhabilitación preventiva de Rapallo, conocida en la plataforma Kick como “Naotzumi”, fue contundente: “La acción y la conducción temeraria merecen un castigo por tiempo ilimitado”, sentenció.
De cara a la temporada de verano, el ministro adelantó que se reforzarán los operativos de fiscalización en todo el corredor atlántico y destacó que la positividad en los controles de alcoholemia descendió del 5% registrado al momento de la sanción de la Ley de Alcohol Cero al 0,8% durante el último mes.