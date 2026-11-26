El 2026 quedó marcado por un baby boom en el espectáculo argentino que combinó nacimientos muy esperados con anuncios que renovaron la agenda de la farándula. Figuras de la televisión, el modelaje, el deporte y el streaming compartieron en redes y en vivo tanto la llegada de sus hijos como el inicio de la dulce espera, en un año en el que la maternidad volvió a ocupar un lugar central en la conversación pública.



Uno de los nacimientos más seguidos fue el de Emilia, la primera hija de la periodista Juli Argenta junto a su pareja Ezequiel. La beba llegó el 5 de octubre de 2026 con un peso de 3,560 kilos. Ángel de Brito dio la primicia al aire después de recibir el mensaje del flamante papá, y la propia Argenta compartió luego las primeras imágenes y un mensaje cargado de emoción. El nombre, María Emilia, fue elegido en homenaje a su abuela.



También se sumó la segunda hija de Helena Ayerza y Gastón Gaudio. Alfonsina nació el 26 de junio de 2026. La pareja, que ya tenía a Vicente, anunció el embarazo a comienzos de año y la modelo compartió las primeras postales de la beba semanas después. Gaudio habló en distintas entrevistas de la experiencia de la paternidad a los 47 años y de cómo la llegada de la nena cambió la dinámica familiar.



En noviembre, Sofía “Jujuy” Jiménez sorprendió con el anuncio de que espera su primer hijo junto al empresario Gustavo Qüerio Hormaechea. La modelo compartió el test, la primera ecografía y detalles de cómo se enteró la familia. Según contó, la fecha estimada de parto ronda el 25 de mayo de 2027 y el nacimiento está previsto en un sanatorio de Recoleta. El embarazo todavía se encuentra en sus primeros meses.



Entre las novedades del segundo semestre también figuró el anuncio de Eugenia De Martino y Diego Schwartzman, que confirmaron que esperan a su primera hija. La modelo y el tenista, que se casaron en 2025, compartieron postales íntimas y un mensaje en el que hablaron de “la familia que tantas veces soñamos”. Por su parte, Mica Riera también transitó 2026 con el anuncio de su primer embarazo (un varón) junto a su pareja Tomás, de bajo perfil.



El año se completó con bebés que llegaron tras anuncios de fines de 2025. Oriana Sabatini y Paulo Dybala recibieron a Gia en marzo; Úrsula Corberó y Chino Darín dieron la bienvenida a Dante en febrero en Barcelona; Sofía Pachano y Santiago Ramundo fueron padres de Vito el 20 de enero; y Justina Bustos recibió a Luisa a comienzos de enero junto a Máximo Pardo. Estas llegadas, sumadas a las confirmaciones que se fueron dando durante el año, mantuvieron activa la agenda de nacimientos y dulce espera en el espectáculo argentino.