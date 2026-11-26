La FIFA confirmó este 26 de noviembre de 2026 que fue víctima de un ciberataque delictivo que permitió el acceso no autorizado a un conjunto limitado de datos personales y empresariales. Según un portavoz del organismo, la información comprometida representa aproximadamente el 0,1 % del total de datos que maneja a nivel mundial.



El grupo Handsome Boy Hacking Club (HBHC), de reciente aparición, se atribuyó la responsabilidad del ataque. Según sus reclamos, extrajo alrededor de 12 GB de archivos del entorno Microsoft de la FIFA, que incluirían documentos de identidad, registros financieros, legales y de gobernanza interna. Fuentes cercanas al incidente indican que el acceso se habría logrado mediante la suplantación de personal, y no por una falla técnica en los sistemas del organismo.



La FIFA subrayó que trabaja en colaboración con las autoridades policiales y condenó enérgicamente la obtención y difusión ilegal de la información, especialmente la de carácter personal. Además, precisó que entre los datos accedidos no figuran documentos relacionados con el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), la iniciativa abandonada de Gianni Infantino para comercializar el Mundial.



Hasta el momento, el organismo no ha detallado el número exacto de personas afectadas ni el contenido específico de la información comprometida, más allá de calificarlo como limitado. El caso se suma a una serie de ataques recientes contra organizaciones del fútbol europeo.