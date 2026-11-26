El conflicto entre Julieta Prandi y la familia Contardi no da tregua. Aunque la Justicia ya ratificó la condena de 18 años y seis meses de prisión contra Claudio Contardi por abuso sexual agravado, ahora es su hermana, María José Contardi, quien inicia un nuevo frente legal.



María José reclama la devolución de 300 mil dólares que aportó en 2017 como donación en vida para la compra de la casa en Martínez que la pareja adquirió cuando se casaron. El argumento de la presentación apunta a que Prandi habría actuado con “ingratitud y hostigamiento”, y señala la ruptura del vínculo familiar, la imposibilidad de ver a sus sobrinos y las denuncias penales que se formularon contra integrantes de la familia. El reclamo también involucraría a Ezequiel Contardi, hijo de Claudio y sobrino de María José.



Mientras tanto, Contardi continúa detenido. Su nueva defensa presentó en octubre un recurso de apelación ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, tras el rechazo de instancias anteriores.



Julieta Prandi se refirió al tema cuando la prensa la consultó. Se mostró incómoda y dejó en claro que no quiere profundizar: “Está en manos de la Justicia y está comprobado que tengo razón. Es parte de lo que viví durante seis años”. Vinculó el reclamo con su división de bienes y con su casa, y lo describió como un intento de “sacarme más de lo que ya me sacaron”. Sobre la actitud de su excuñada, dijo que está “más que anestesiada y acostumbrada” a lo que llama “manotazos de ahogado” de esa parte. También recordó que su patrimonio lo hizo trabajando y aseguró que no piensa volver a tener vínculo con la familia Contardi.