Facundo Arana volvió al centro de la polémica familiar. Meses después de que se conociera su separación de María Susini, con quien estuvo cerca de 19 años, existen versiones que indicarían que el actor y su entorno más cercano atraviesan un quiebre profundo.



El actor le habría expresado a Susini su intención de volver a intentarlo. Sin embargo, en paralelo, el entorno de la modelo se enteró de que él estaba conociendo a otra persona.



El conflicto no se limita a esa situación. Hace tiempo arrastran una tensión vinculada con India, la hija mayor de la pareja, que tiene 18 años. La joven mantuvo una relación con su instructor de equitación, un hombre de alrededor de 40 años. Arana cuestionó la diferencia de edad y no aprobó el vínculo; Susini, en cambio, lo tomó con más flexibilidad y respaldó a la hija.



Esa diferencia se hizo evidente en un episodio delicado: cuando India sufrió un accidente durante una competencia de equitación (se cayó del caballo y se rompió el casco), el actor se presentó en la clínica pero no pudo ingresar. La versión indica que la negativa estuvo relacionada con su oposición al noviazgo de la joven, ya que el instructor se encontraba allí acompañándola.



La situación escaló al punto que, según las versiones, María Susini decidió que Arana ni siquiera tenga autorización para ingresar al country de Pilar donde viven ella y los hijos. Actualmente no tendrían contacto, y la modelo no querría verlo. El vínculo familiar quedó reducido, en todo caso, a lo estrictamente necesario por los chicos.



Hasta el momento, ni Facundo Arana ni María Susini se pronunciaron públicamente para aclarar o desmentir los detalles de este conflicto que se intensificó en las últimas semanas.