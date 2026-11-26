Una formación del Tren Mitre que circulaba de José León Suárez hacia Retiro quedó detenida esta madrugada entre las estaciones Colegiales y Carranza, en medio de humo y chispazos que obligaron a interrumpir el servicio en los tres ramales de la línea.

Según Trenes Argentinos, el convoy “agarró un chapón” que estaba sobre las vías y eso provocó una falla en el sistema de alimentación eléctrica. Las causas de la presencia del objeto son materia de investigación. Por su parte, la Policía de la Ciudad informó además que debajo de la formación se registró un foco de incendio sobre cableado de Edenor, en dimensiones reducidas.

El incidente ocurrió cerca de las 6.30, en un tramo de vías encajonado a la altura de Ciudad de la Paz 125 (entre Concepción Arenal y Santos Dumont). Los pasajeros abrieron tres puertas hacia la vía contigua para poder ventilar, pero no podían bajar porque había tensión en el tercer riel.

Bomberos y la Policía de la Ciudad evacuaron finalmente a 219 pasajeros una vez que se cortó la alimentación eléctrica. Alberto Crescenti, titular del SAME, confirmó que no quedó nadie dentro del tren y que tres personas recibieron asistencia por ataques de pánico y lipotimias, que ya están controladas. No se registraron heridos de gravedad.

El servicio permanece interrumpido por tiempo indeterminado en los ramales José León Suárez, Bartolomé Mitre y Tigre.



Trenes Argentinos emitió un comunicado para brindar las explicaciones correspondientes:



"El servicio de la línea Mitre se encuentra interrumpido en sus tres ramales -Tigre, Suárez y Bmé. Mitre- desde las 6.30 como consecuencia de una falla técnica en el sistema de alimentación eléctrica.



El suceso se produjo luego de que una formación arrollara una chapa entre las estaciones Colegiales y Carranza y se produjera el desperfecto eléctrico.



En el lugar del incidente se encuentran trabajando en la evacuación de la formación personal de Trenes Argentinos, bomberos y el SAME.



Las causas de la presencia del objeto sobre el tendido de vías son materia de investigación.



Personal de la empresa se encuentra trabajando para subsanar el inconveniente y restablecer la prestación lo antes posible".