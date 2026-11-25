Volver | La Tecla Municipios 25 de noviembre de 2026 JUDICIALES

“Soy Felicitas, no La Toretto”: la defensa pidió la pena mínima y Alvite volvió a pedir perdón

En la última jornada del juicio por la muerte de Walter Armand en La Plata, los abogados de Felicitas Alvite reclamaron que el hecho sea considerado un homicidio culposo y no uno cometido con dolo eventual. La joven también hizo uso de sus últimas palabras, cuestionó el acoso mediático y volvió a disculparse con la familia de la víctima.

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