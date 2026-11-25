“Soy Felicitas, no La Toretto”: la defensa pidió la pena mínima y Alvite volvió a pedir perdón
En la última jornada del juicio por la muerte de Walter Armand en La Plata, los abogados de Felicitas Alvite reclamaron que el hecho sea considerado un homicidio culposo y no uno cometido con dolo eventual. La joven también hizo uso de sus últimas palabras, cuestionó el acoso mediático y volvió a disculparse con la familia de la víctima.
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El juicio contra Felicitas Alvite, conocida públicamente como “La Toretto”, tuvo este miércoles una jornada decisiva en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata. Durante los alegatos finales, la defensa de la joven buscó cambiar la calificación legal del hecho por el que llegó acusada y solicitó que se le aplique la pena mínima prevista para el delito de homicidio culposo.
Los abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo sostuvieron que no existió dolo eventual y argumentaron que la muerte de Walter Armand fue consecuencia de una conducta imprudente al volante, pero sin que Alvite haya aceptado la posibilidad de provocar un desenlace fatal.
En ese sentido, la defensa cuestionó la acusación por homicidio simple con dolo eventual y planteó que se trató de un episodio de negligencia en la conducción. Para respaldar su postura, describieron a la joven como una conductora inexperta y remarcaron que una infracción de tránsito, por grave que sea, no implica necesariamente la intención de provocar una muerte.
Además, los letrados solicitaron que se aplique el mínimo de la escala penal correspondiente al homicidio culposo, que contempla una pena de tres años de prisión. También apuntaron contra la exposición pública del caso y consideraron que los medios construyeron una imagen distorsionada de su defendida, a partir de su apodo y de antiguas publicaciones en redes sociales.
Uno de los cuestionamientos estuvo dirigido a la utilización del video de TikTok en el que Alvite hacía referencia al personaje de la saga cinematográfica Rápidos y Furiosos. Según los abogados, ese contenido fue sacado de contexto y contribuyó a instalar una caracterización que no representa a la joven.
“Soy Felicitas, no La Toretto”
Luego de los alegatos de su defensa, Alvite tomó la palabra frente a los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo. Visiblemente emocionada, volvió a pedir disculpas a los familiares de Walter Armand y aseguró que la repercusión pública del caso tuvo consecuencias sobre todo su entorno.
“Estoy muy nerviosa. Fue muy fuerte el acoso mediático, nos tuvimos que ir de nuestra casa. Mi mamá cerró su local y mis hermanos dejaron la facultad. Pero de todas maneras acá hay solo una víctima, les pido perdón desde el corazón”, expresó entre lágrimas.
La joven también buscó despegarse del sobrenombre con el que quedó identificada desde el episodio que terminó con la muerte del motociclista. “Soy Felicitas, no La Toretto. Eso es un personaje que se inventó de mí”, manifestó durante sus últimas palabras.
Por su parte, Valentina Velázquez, la otra imputada en el expediente por su presunta participación en una picada, también se dirigió al tribunal y negó que haya existido una carrera ilegal entre ambos vehículos. “Quería ratificar que no hubo una picada”, sostuvo.
Los pedidos de condena y la fecha del veredicto
La presentación de las defensas llegó después de que la fiscalía y los representantes de la familia Armand expusieran sus respectivos alegatos. El fiscal Martín Chiorazzi solicitó 10 años de prisión para Alvite y 20 años de inhabilitación para conducir, mientras que la querella, representada por Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando, reclamó una pena de 11 años de cárcel.
Para Velázquez, en tanto, el Ministerio Público Fiscal pidió tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para manejar. Su defensora oficial, Raquel Ponzinibio, solicitó la absolución.
El hecho que dio origen a la causa ocurrió el 12 de abril de 2024, en la intersección de las calles 13 y 532 de La Plata. Allí, el Volkswagen Gol Trend conducido por Alvite embistió la motocicleta de Walter Armand, quien tenía 36 años y murió como consecuencia de las heridas sufridas.
La acusación sostiene que la joven circulaba a alta velocidad y participaba de una picada con Velázquez. Entre las pruebas incorporadas al debate se encuentran las imágenes de las cámaras de seguridad y una pericia mecánica que estimó que el automóvil circulaba a entre 82 y 85 kilómetros por hora al momento del impacto.
Con las últimas palabras de las acusadas, el debate quedó cerrado y los jueces fijaron para el 21 de diciembre a las 13 la lectura del veredicto, instancia en la que se conocerá la resolución judicial sobre la responsabilidad penal de ambas jóvenes.