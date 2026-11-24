Volver | La Tecla Nacionales 24 de noviembre de 2026 OTRO CIBERATAQUE

Alerta en Estados Unidos: hackearon los sistemas de inteligencia de la CIA

El ciberataque también afectó a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. El episodio se suma a una serie de incidentes informáticos registrados en organismos estratégicos estadounidenses y enciende las alarmas en Washington.

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