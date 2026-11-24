Alerta en Estados Unidos: hackearon los sistemas de inteligencia de la CIA
El ciberataque también afectó a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. El episodio se suma a una serie de incidentes informáticos registrados en organismos estratégicos estadounidenses y enciende las alarmas en Washington.
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Estados Unidos vuelve a quedar bajo la lupa por la vulnerabilidad de sus sistemas de seguridad informática. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) fueron víctimas de un ciberataque que dejó expuesta información de ambos organismos.
La intrusión afectó una red utilizada para recopilar y analizar información de fuentes abiertas. Si bien los primeros reportes indican que no se habrían comprometido documentos clasificados, todavía se desconoce el alcance exacto de la filtración.
Por el momento, tampoco se ha identificado públicamente a los responsables del ataque ni se ha establecido si detrás de la operación existe una organización criminal o una potencia extranjera.
Una sucesión de incidentes que preocupa a Washington
El episodio no es aislado. Durante los últimos días, distintos organismos federales estadounidenses registraron problemas en sus sistemas informáticos.
La semana pasada, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) sufrió una interrupción en su red interna de comunicaciones clasificadas, mientras que el FBI investiga un presunto hackeo a una base de datos utilizada por las fuerzas de seguridad.
Aunque las autoridades estadounidenses no han establecido una conexión entre estos episodios, la sucesión de incidentes genera interrogantes sobre la capacidad de protección de la infraestructura digital del país.
En un escenario internacional marcado por las tensiones geopolíticas y el creciente protagonismo del espionaje tecnológico, el ciberataque contra dos de los principales organismos de inteligencia de Estados Unidos vuelve a poner en discusión la seguridad de una de las mayores potencias del mundo.
La información es poder y, en una era en la que buena parte de los conflictos también se libra en el terreno digital, protegerla se ha convertido en una cuestión de seguridad nacional.