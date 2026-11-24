El dólar vuelve a subir y enciende las alarmas del Gobierno
La divisa estadounidense retomó la tendencia alcista tras el fin de semana largo. El mayorista alcanzó los $1.586, mientras que el riesgo país volvió a superar los 1.050 puntos. La incertidumbre por la deuda, la dificultad para acumular reservas y la debilidad de la economía ponen bajo presión el programa de Javier Milei
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El dólar dejó atrás la tranquilidad que había mostrado durante buena parte del año y volvió a convertirse en una preocupación para el equipo económico que conduce Luis Caputo.
Este martes, tras el fin de semana largo, el dólar mayorista abrió en $1.586, mientras que el minorista alcanzó los $1.605 en el Banco Nación, según las primeras operaciones informadas por Ámbito. El blue, por su parte, se ubicó en $1.675, mientras que el contado con liquidación llegó a operar por encima de los $1.800 durante la mañana, aunque luego moderó la suba.
El movimiento no es aislado. La semana pasada, el dólar mayorista acumuló un incremento del 2,4%, el más pronunciado desde junio, mientras que el informal aumentó un 6,35%.
Cotizaciones de las primeras operaciones de la jornada.
En apenas once días, el dólar informal aumentó $100. Si se toma como referencia el cierre de octubre, cuando cotizaba a $1.565, la suba alcanza el 7%.
¿Por qué está aumentando el dólar?
Detrás de la presión cambiaria confluyen distintos factores que comenzaron a modificar las expectativas de los inversores.
* La escalada del riesgo país: pasó de poco más de 400 puntos en agosto a superar los 1.050. Esto encarece el crédito y dificulta el regreso de la Argentina a los mercados internacionales. * Los vencimientos de deuda: crecen las dudas sobre cómo conseguirá el Gobierno los dólares necesarios para afrontar sus compromisos durante 2027. * Las reservas del Banco Central: la menor oferta de divisas complica la acumulación de dólares, en momentos en que el Tesoro necesita garantizar los próximos pagos. * La debilidad de la actividad económica: la caída del consumo y las dificultades de la industria y el comercio deterioran las perspectivas de crecimiento. * El contexto internacional: el fortalecimiento del dólar, las tasas estadounidenses y la depreciación del real brasileño agregan presión sobre el peso argentino. * La incertidumbre política: el mercado comenzó a incorporar el escenario electoral de 2027 y las dudas sobre la continuidad del programa económico.
Desde el Gobierno atribuyen parte de la desconfianza al contexto internacional y al eventual regreso del kirchnerismo al poder. Sin embargo, las dificultades de financiamiento y la necesidad de acumular reservas constituyen desafíos que la actual administración debe resolver independientemente del resultado electoral.
La advertencia del Financial Times
El periódico británico Financial Times, que había destacado aspectos del programa económico de Milei, advirtió en los últimos días sobre las dificultades financieras que enfrenta la Argentina.
Según las estimaciones difundidas por el medio, el país deberá afrontar alrededor de 17.000 millones de dólares en pagos a bonistas durante 2027, mientras que el programa financiero tendría un faltante cercano a los 10.000 millones de dólares.
El impacto en el bolsillo
Una escalada sostenida del dólar podría trasladarse a los precios de los alimentos, medicamentos, combustibles, productos importados e insumos industriales. También podría obligar al Gobierno a convalidar tasas de interés más elevadas para desalentar la dolarización, encareciendo el crédito y dificultando todavía más la recuperación del consumo.
El dilema de Caputo es cada vez más complejo: necesita acumular dólares para pagar la deuda, contener el tipo de cambio para evitar un rebrote inflacionario y, al mismo tiempo, reactivar una economía que muestra signos de agotamiento.
El dólar vuelve a moverse y amenaza con complicar uno de los principales logros que exhibe el Gobierno: la desaceleración de la inflación.