Volver | La Tecla Nacionales 24 de noviembre de 2026 ATENCION

El dólar vuelve a subir y enciende las alarmas del Gobierno

La divisa estadounidense retomó la tendencia alcista tras el fin de semana largo. El mayorista alcanzó los $1.586, mientras que el riesgo país volvió a superar los 1.050 puntos. La incertidumbre por la deuda, la dificultad para acumular reservas y la debilidad de la economía ponen bajo presión el programa de Javier Milei

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