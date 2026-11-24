Salir de la violencia de género con $190 mil: Mujeres actualizó el monto del acompañamiento
El Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense elevó a $190.000 la asistencia económica del programa destinado a acompañar a mujeres y personas LGBTIQ+ en situaciones de violencia de género. El monto, que se entrega por única vez, vuelve a poner en discusión la capacidad real de la ayuda estatal para sostener una salida de la violencia.
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La Provincia de Buenos Aires actualizó el monto de la asistencia económica destinada a personas que atraviesan situaciones de violencia de género. A partir de diciembre, quienes estén incorporadas o ingresen al Programa de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias de Género recibirán $190.000. Una cifra que, frente al costo de vida y las necesidades materiales que implica abandonar un contexto violento, resulta cuanto menos insuficiente.
La medida quedó oficializada mediante la Resolución N° 859-MMYDGP-2026, firmada por la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, y publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense. El incremento comenzará a liquidarse con la cuota correspondiente al mes de diciembre.
Sin embargo, detrás de la actualización aparece un dato que expone los límites de la política de asistencia: el monto se otorga de manera excepcional y por única vez. Es decir, no se trata de un ingreso mensual que permita sostener la autonomía económica, sino de una ayuda puntual para quienes necesitan reconstruir sus condiciones de vida lejos de la violencia.
El programa fue creado mediante el Decreto N° 2640/25 y contempla el acompañamiento especializado junto con asistencia económica directa para mujeres y personas LGBTIQ+ con riesgo acreditado por violencia de género. Su duración puede extenderse hasta seis meses consecutivos, aunque la resolución ahora publicada precisa que los $190.000 constituyen una prestación excepcional y por única vez.
La finalidad declarada es fortalecer los procesos de salida de las violencias y promover la construcción de proyectos de vida con autonomía. En los considerandos, el Ministerio sostiene que el aumento resulta pertinente para cumplir con esos objetivos y garantizar el acompañamiento material de las personas destinatarias.
Pero la pregunta es inevitable: ¿qué posibilidades concretas ofrece una suma de $190.000 para afrontar gastos de alquiler, alimentación, transporte, cuidado de hijos o la reorganización de una vida que, en muchos casos, debe comenzar de cero?
La asistencia puede representar un alivio inmediato, pero difícilmente alcance para cubrir las necesidades básicas de una persona que debe abandonar su hogar, afrontar una mudanza o encontrar un espacio seguro. Mucho menos si se pretende que ese recurso funcione como una herramienta efectiva de independencia económica.
La resolución no detalla los criterios utilizados para establecer el nuevo monto ni ofrece una referencia sobre su poder adquisitivo frente a los gastos que demanda una salida de la violencia. Tampoco incorpora una actualización periódica: la cifra queda fijada en $190.000 a partir de diciembre.
Así, mientras el programa plantea como horizonte la autonomía y el fortalecimiento de proyectos de vida, la asistencia económica aparece como una respuesta acotada frente a una problemática que exige recursos sostenidos, acompañamiento integral y condiciones materiales para romper con los vínculos violentos.