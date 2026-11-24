Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de noviembre de 2026 BOLETIN OFICIAL

Salir de la violencia de género con $190 mil: Mujeres actualizó el monto del acompañamiento

El Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense elevó a $190.000 la asistencia económica del programa destinado a acompañar a mujeres y personas LGBTIQ+ en situaciones de violencia de género. El monto, que se entrega por única vez, vuelve a poner en discusión la capacidad real de la ayuda estatal para sostener una salida de la violencia.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.