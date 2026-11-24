El dólar vuelve a subir y enciende las alarmas del Gobierno
La divisa retomó la tensión cambiaria tras el fin de semana largo. El mayorista se ubicó en torno a los $1.580, el blue alcanzó los $1.675 y el riesgo país volvió a superar los 1.000 puntos. La deuda, las reservas y una recuperación económica que no termina de consolidarse mantienen bajo presión al Gobierno.
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El dólar volvió a instalarse en el centro de las preocupaciones del equipo económico que conduce Luis Caputo. Después de varias semanas de relativa calma, la cotización mostró una nueva escalada que reavivó las dudas sobre la capacidad del Gobierno para sostener el esquema cambiario y garantizar los dólares necesarios para afrontar sus compromisos.
Este martes 24 de noviembre, tras el feriado del lunes, el dólar oficial se ubicó en $1.600 para la venta en el Banco Nación, mientras que el mayorista rondó los $1.580. En el mercado informal, el blue alcanzó los $1.675, un nuevo máximo nominal histórico. Los dólares financieros también mostraron movimientos, aunque sus valores variaron según la plataforma y el momento de consulta.
La presión cambiaria se suma a un escenario financiero delicado: el riesgo país volvió a superar los 1.000 puntos básicos y los vencimientos de deuda de los próximos años obligan al Gobierno a despejar interrogantes sobre su estrategia de financiamiento.
En comparación con el cierre de octubre, cuando el blue se ubicaba en $1.565, la cotización informal avanzó $110, alrededor de un 7%. El movimiento volvió a poner en discusión la estabilidad cambiaria que el Gobierno exhibía como uno de los pilares de su programa económico.
El riesgo país, otra señal de alerta
El frente financiero también encendió señales de preocupación. El riesgo país llegó a superar los 1.070 puntos básicos durante la rueda del viernes 20 de noviembre y, tras un retroceso el lunes, volvió a ubicarse por encima de los 1.000 puntos en la apertura de este martes.
El indicador refleja el sobrecosto que debe afrontar la Argentina para financiarse en dólares frente a los bonos del Tesoro estadounidense. Su persistencia en niveles elevados dificulta la posibilidad de regresar a los mercados internacionales de crédito en condiciones sostenibles.
La suba de los últimos días contrasta con los valores de agosto, cuando el índice se movía en torno a los 500 puntos. La volatilidad de los bonos y la incertidumbre sobre el horizonte financiero del país volvieron a instalarse entre las principales preocupaciones de los inversores.
La deuda y el desafío de conseguir dólares
Uno de los puntos más sensibles del programa económico es el calendario de vencimientos. Un informe del Financial Times advirtió que la Argentina deberá afrontar cerca de US$17.000 millones en pagos a bonistas durante 2027, mientras que las estimaciones sobre el esquema de financiamiento señalan un faltante cercano a los US$10.000 millones.
El medio británico también planteó que el encarecimiento del financiamiento y las dudas sobre la capacidad de pago complican la posibilidad de que el país vuelva a emitir deuda en los mercados internacionales.
La necesidad de conseguir divisas no se limita a los vencimientos. El Banco Central debe fortalecer las reservas, mientras el Tesoro necesita garantizar los pagos y el Gobierno procura evitar que una mayor presión sobre el tipo de cambio termine trasladándose a los precios.
#Reservas, actividad y expectativas
Detrás de la tensión cambiaria confluyen varios factores:
-El financiamiento de la deuda: los vencimientos de 2027 y la incertidumbre sobre las fuentes de dólares mantienen en alerta al mercado. -La acumulación de reservas: el Gobierno necesita consolidar una posición externa más robusta para afrontar compromisos y sostener la confianza. -La actividad económica: las dificultades del consumo, la industria y el comercio condicionan las expectativas de recuperación y la capacidad de generar divisas. -El contexto internacional: la volatilidad de los mercados globales y los movimientos de las monedas emergentes pueden amplificar la presión sobre el peso. -La incertidumbre política: las expectativas sobre el rumbo económico y el escenario electoral de 2027 también inciden en las decisiones de los inversores.
Desde el oficialismo suelen atribuir parte de la desconfianza a factores externos y a las expectativas de un eventual regreso del kirchnerismo al poder. Sin embargo, la sostenibilidad de la deuda, la acumulación de reservas y la recuperación de la actividad son desafíos que la administración de Javier Milei debe resolver por cuenta propia.
El impacto en el bolsillo
Una suba sostenida del dólar puede trasladarse a los precios de alimentos, medicamentos, combustibles, productos importados e insumos industriales. El impacto no es automático ni uniforme, pero una depreciación persistente suele reactivar las expectativas inflacionarias y complicar la desaceleración que el Gobierno presenta como uno de sus principales logros.
A su vez, una estrategia de tasas más elevadas para contener la dolarización puede encarecer el crédito, desalentar el consumo y dificultar la recuperación de la actividad.
El dilema de Caputo es cada vez más exigente: necesita dólares para afrontar la deuda y fortalecer las reservas, contener el tipo de cambio para evitar un nuevo impulso inflacionario y, al mismo tiempo, sostener una economía que todavía exhibe señales de fragilidad.
El dólar volvió a moverse. Y, con él, regresaron las preguntas sobre cuánto margen tiene el programa de Milei para sostener la estabilidad cambiaria sin resolver antes sus principales problemas financieros y económicos.