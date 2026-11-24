Volver | La Tecla Nacionales 24 de noviembre de 2026 TOTO EN APUROS

El dólar vuelve a subir y enciende las alarmas del Gobierno

La divisa retomó la tensión cambiaria tras el fin de semana largo. El mayorista se ubicó en torno a los $1.580, el blue alcanzó los $1.675 y el riesgo país volvió a superar los 1.000 puntos. La deuda, las reservas y una recuperación económica que no termina de consolidarse mantienen bajo presión al Gobierno.

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