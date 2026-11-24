Ashton Kutcher nació con los dedos de los pies palmeados, una sindactilia que une dos dedos por una membrana.



Elizabeth Taylor padecía distiquiasis, una mutación genética que le provocaba una segunda fila de pestañas extra, lo que le daba esa mirada hipnótica pero también podía generar irritación e inflamación.



Matthew Perry perdió la punta del dedo medio de su mano derecha en un accidente de infancia cuando una puerta se cerró sobre su mano a los tres años, algo visible en varios episodios de Friends.



Megan Fox nació con braquidactilia, una malformación que acorta notablemente sus pulgares y ensancha las uñas.



Por su parte, Mark Wahlberg tiene un tercer pezón, una particularidad supernumeraria que ha mostrado sin problema.



Andy García nació con un hermano siamés no desarrollado adherido a uno de sus hombros, que le fue extirpado de pequeño y dejó cicatriz pronunciada en su cuerpo.



Gerard Butler nació con una deformidad en el oído derecho que le provoca pérdida parcial de audición por ese lado.



Asimismo, Denzel Washington sufrió una lesión en el dedo meñique mientras jugaba al baloncesto de joven y el dedo no recuperó del todo su forma.



Forest Whitaker tiene un ojo vago (ptosis o estrabismo leve) que heredó de su padre y se ha convertido en un rasgo muy reconocible. Vince Vaughn perdió la punta del pulgar en un accidente de coche.



Daryl Hannah perdió la mitad del dedo índice en un accidente y suele ocultarlo ante las cámaras. Joaquin Phoenix tiene el característico labio resultado de una fisura labial que se formó en la etapa embrionaria.



Estas particularidades, en su mayoría congénitas o fruto de accidentes infantiles, demuestran que la “perfección” de Hollywood es a menudo una construcción mediática y muchos de estos intérpretes las han aceptado como parte de su identidad.