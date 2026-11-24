Un coche bomba explotó alrededor de las 21:30 hora local del lunes 23 de noviembre frente a la sede de la Gobernación del departamento del Meta, en la ciudad de Villavicencio, cerca de la Plaza Los Libertadores. El atentado dejó al menos 23 personas heridas, entre ellas una niña de 9 años, y provocó graves destrozos en la zona céntrica.



Según las autoridades locales y la Secretaría de Salud del Meta, la mayoría de los lesionados presenta heridas por esquirlas y por la onda expansiva, incluyendo traumatismos, fracturas y daños auditivos. No se reportaron víctimas mortales hasta el momento. Doce personas fueron evacuadas y recibieron atención médica; entre ellas había trabajadores de seguridad de la Gobernación. Los heridos fueron distribuidos en varios centros hospitalarios de la ciudad, que se declararon en alerta.



La detonación generó un cráter en el lugar donde estaba estacionado el vehículo y dañó fachadas, ventanas, techos y estructuras de edificios aledaños. Locales comerciales quedaron seriamente afectados o reducidos a escombros, y la onda expansiva alcanzó un radio aproximado de 500 metros. La zona quedó sin electricidad y en medio del caos, con equipos de emergencia desplegados para atender a las víctimas y revisar escombros.



El Presidente Abelardo de la Espriella confirmó el ataque a través de sus redes sociales, lo calificó de atentado terrorista y lo vinculó al “narcoterrorismo”. Afirmó que los responsables “están desesperados” ante la ofensiva del Gobierno y que pretenden intimidar para forzar un diálogo o un “falso proceso de paz”. Anunció que no habrá negociación con esos grupos y que las fuerzas de seguridad responderán de manera contundente. También indicó que se desplazaría a Villavicencio.



El hecho ocurre en un contexto de escalada de violencia. Horas antes se había registrado un ataque con drones en Cúcuta, y el atentado en Villavicencio se produjo en la víspera del décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC en 2016. Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a disidencias de las FARC que operan en la zona, aunque no se ha confirmado oficialmente la autoría. Las investigaciones continúan, con revisión de cámaras de seguridad y análisis del vehículo utilizado.