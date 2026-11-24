Durante más de una década, Chiara Ferragni encarnó el éxito más brillante de la era de las redes sociales. Nacida en Cremona, comenzó en 2009 con el blog de moda The Blonde Salad y transformó su imagen en un imperio empresarial capaz de generar decenas de millones de euros. Contratos con grandes marcas, su propia línea de productos, millones de seguidores pendientes de cada publicación y una vida de lujo aparentemente perfecta la convirtieron en una de las primeras grandes influencers globales y en un modelo de negocio para toda una generación.



Junto al rapero Fedez formó una de las parejas más seguidas de Italia. El reality Los Ferragnez mostró su vida familiar, el nacimiento de sus hijos Leone y Vittoria y un matrimonio que parecía inquebrantable. La fórmula funcionaba: glamour, autenticidad cuidada y una exposición constante que multiplicaba su valor comercial.



El cuento de hadas se rompió a finales de 2023 con el llamado Pandorogate. Ferragni había promocionado una campaña benéfica para un hospital infantil de Turín. Las autoridades italianas consideraron que la comunicación inducía a error a los consumidores, al dar a entender que parte de las ventas iría a la causa solidaria cuando la donación ya estaba fijada de antemano y no dependía de las compras. El caso terminó en una multa superior al millón de euros, una investigación judicial y una ola de críticas que se extendió por las redes.



Las consecuencias fueron inmediatas. Marcas cancelaron contratos, desaparecieron acuerdos publicitarios y la confianza que había sostenido su negocio se evaporó. El proceso judicial concluyó en enero de 2026 con la absolución de Ferragni, pero el daño reputacional ya era irreversible.



Al escándalo comercial se sumó el derrumbe personal. En 2024 se separó de Fedez en medio de rumores de infidelidades, reproches públicos y una exposición constante de sus conflictos. Ferragni relató una relación marcada por discusiones, el temor a quedarse sola y el dolor de sentir que su familia se deshacía justo en el peor momento de su carrera. También habló, por primera vez, de haber atravesado una depresión.



Tras dos años de turbulencias, Ferragni intenta reconstruir su imagen. Estrenó en Netflix el documental Chiara Ferragni: De frente, dirigido por Leandro Manuel Emede, en el que repasa su ascenso y la caída. “No volveré a ser la de antes”, afirmó. La estrella que un día parecía intocable ahora enfrenta el desafío de redefinir su lugar en un ecosistema digital que ya no la trata como antes.