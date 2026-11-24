El actor francés Gérard Depardieu y el escritor Michel Houellebecq son investigados por la policía judicial de París por una denuncia de presunta violación grupal y agresiones sexuales. La querella fue presentada en mayo de 2025 por una actriz y bailarina de origen eslavo, que tenía 32 años en el momento de los hechos y cuya identidad se protege bajo el nombre de Alexandra.



Según los elementos de la denuncia, los hechos habrían ocurrido el 11 de diciembre de 2018 en Thalazur de Cabourg, durante el rodaje de una escena de la película Thalasso (2019), dirigida por Guillaume Nicloux. En el filme, Depardieu y Houellebecq se interpretan a sí mismos. La denunciante asegura que fue contratada para un papel que implicaba desnudez parcial, pero que la escena improvisada derivó en actos sexuales no consensuados y no previstos en el guión.

De acuerdo con su relato, Depardieu la habría penetrado digitalmente “por la fuerza” y “por sorpresa” mientras Houellebecq la inmovilizaba. Afirma que intentó apartarlo en dos ocasiones con una pierna, pero el actor habría insistido. Además, acusa a Houellebecq de haberle practicado un cunnilingus sin su consentimiento. El director Guillaume Nicloux también figura en la denuncia por presunta complicidad en violación y agresiones sexuales grupales, así como por la grabación de imágenes de carácter sexual.



El caso se suma a los múltiples procesos judiciales que enfrenta Depardieu, de 77 años, quien recientemente aceptó una condena por agresiones sexuales cometidas en otro rodaje y se encuentra a la espera de una decisión sobre si será juzgado por otra denuncia de violación. Houellebecq, de 70 años, y Nicloux, de 60, también gozan de la presunción de inocencia. Hasta el momento, ni los abogados de Depardieu ni los representantes de Houellebecq han realizado declaraciones públicas sobre esta investigación.

La investigación continúa a cargo de la policía judicial parisina.