El juicio oral contra Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, ingresó este martes en su tramo decisivo con el inicio de los alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata. Alvite está acusada de homicidio simple con dolo eventual por la muerte del motociclista Walter Armand, de 36 años, ocurrida el 12 de abril de 2024 en la esquina de avenida 13 y calle 532.



Según la acusación, Alvite circulaba a alta velocidad a bordo de un Volkswagen Gol Trend, cruzó varios semáforos en rojo y embistió la motocicleta de Armand. Una pericia mecánica estimó que el vehículo impactó a entre 82 y 85 km/h. La Fiscalía y la querella (representada por Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando) sostienen que la conductora aceptó el riesgo de causar la muerte, por lo que piden la calificación de dolo eventual, que prevé penas de 8 a 25 años de prisión.



La defensa de Alvite, a cargo de Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, rechaza esa figura y busca que el hecho se encuadre como homicidio culposo, con penas menores. También se juzga a Valentina Velázquez, amiga de Alvite, por su presunta participación en una prueba de velocidad ilegal (“picada”).



Durante las audiencias previas, que se desarrollaron a principios de noviembre, Alvite pidió perdón a la familia de Armand. El hermano de la víctima, Milton Armand, declaró que “no fue un accidente” y exigió justicia. Con los alegatos, las partes expondrán sus conclusiones finales antes de que el tribunal fije la fecha del veredicto.