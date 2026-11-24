Milei mete mano en el PAMI y abre una nueva etapa en la interna del Gobierno
El Gobierno renovó la conducción de la obra social de jubilados y pensionados. Verónica Gabriela Pérez asumirá como directora ejecutiva y Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora, en reemplazo de Esteban Leguízamo y Carlos Zamparolo. El movimiento se produce en medio de tensiones internas y dificultades financieras y prestacionales.
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El Gobierno de Javier Milei resolvió renovar la cúpula del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y desplazó a las dos máximas autoridades del organismo. Verónica Gabriela Pérez fue designada como nueva directora ejecutiva, mientras que Elizabeth Ana Osterberg ocupará la subdirección. De esta manera, Esteban Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo dejaron sus cargos, que ejercían desde diciembre de 2023.
El recambio fue oficializado mediante el Decreto 1412/2026, publicado en el Boletín Oficial, y marca el cierre de una etapa en la conducción de la obra social que brinda cobertura a millones de jubilados y pensionados de todo el país.
Pérez es abogada y escribana, y cuenta con trayectoria dentro de la estructura del PAMI. Se desempeñó como directora de la Unidad de Gestión Local (UGL) VIII de San Martín y, en septiembre de este año, había asumido como coordinadora ejecutiva del organismo. Su llegada a la máxima conducción, por lo tanto, no representa un desembarco externo, sino una promoción dentro de la propia institución.
La nueva directora estará acompañada por Osterberg, médica con experiencia en el organismo, quien reemplazará a Zamparolo en la subdirección ejecutiva.
Desde el Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, presentaron el cambio como el inicio de una nueva etapa orientada a profundizar la modernización institucional, optimizar los recursos y mejorar la calidad de las prestaciones. También señalaron que la nueva conducción buscará fortalecer los mecanismos de control, simplificar procesos y avanzar hacia una administración más eficiente.
Sin embargo, detrás de la explicación oficial, el movimiento también se inscribe en una disputa política que venía acumulando tensión dentro del organismo.
Según publicó Ámbito, Leguízamo y Zamparolo habían manifestado su malestar por la intervención de funcionarios vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo en decisiones clave del PAMI. En septiembre, ambos mantuvieron una reunión con Lugones en la que plantearon esas diferencias, un conflicto que habría contribuido a precipitar el recambio.
La salida de Zamparolo, en particular, adquiere relevancia por su vínculo con la red de prestadores, clínicas, sanatorios y profesionales que operan alrededor de la obra social. Su desplazamiento abre interrogantes sobre cómo se reorganizará esa relación en una institución de enorme peso dentro del sistema sanitario.
El cambio de autoridades llega, además, en un contexto complejo para el PAMI. Durante 2026, el organismo enfrentó dificultades financieras, demoras en las transferencias y compromisos pendientes con prestadores de salud. A eso se sumaron reclamos de médicos por honorarios y aranceles, que derivaron en interrupciones y dificultades de atención en distintas regiones.
La situación de la obra social también quedó expuesta por las modificaciones en el esquema de pagos a profesionales, que generaron cuestionamientos por el impacto sobre los ingresos de quienes atienden a los afiliados.
Con casi seis millones de beneficiarios, el PAMI constituye una de las estructuras más sensibles del Estado nacional. Por eso, el recambio no se limita a una renovación administrativa: la nueva conducción deberá afrontar una presión doble, ordenar las cuentas del organismo y garantizar que las dificultades financieras no se traduzcan en una mayor degradación de las prestaciones.
La Casa Rosada apuesta a que Pérez pueda imprimir una gestión más eficiente y consolidar las políticas de transformación impulsadas desde Salud. Pero el desafío inmediato será demostrar que el cambio de nombres puede traducirse en mejoras concretas para los afiliados, en medio de una crisis que excede a la conducción saliente.