Volver | La Tecla Nacionales 24 de noviembre de 2026 RECAMBIO

Milei mete mano en el PAMI y abre una nueva etapa en la interna del Gobierno

El Gobierno renovó la conducción de la obra social de jubilados y pensionados. Verónica Gabriela Pérez asumirá como directora ejecutiva y Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora, en reemplazo de Esteban Leguízamo y Carlos Zamparolo. El movimiento se produce en medio de tensiones internas y dificultades financieras y prestacionales.

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