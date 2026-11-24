Miley Cyrus y Maxx Morando formalizaron su relación en una ceremonia íntima celebrada en Palm Springs, California. El enlace se llevó a cabo en la histórica propiedad que perteneció a Frank Sinatra, conocida como Twin Palms, en una celebración al aire libre junto a la pileta y bajo un imponente arco de flores blancas y velas.



La ceremonia fue oficiada por Wayne Coyne, líder de The Flaming Lips y colaborador de larga data de la cantante. Cyrus, de 33 años, lució un vestido de seda blanca de Saint Laurent diseñado por Anthony Vaccarello, de manga larga, espalda descubierta y con larga cola. Morando, baterista de la banda Liily y de 28 años, optó por un traje negro de la misma casa de moda.



Entre los invitados estuvieron los padres de la cantante, Tish Cyrus (acompañada de su esposo Dominic Purcell) y Billy Ray Cyrus (junto a Elizabeth Hurley), así como su hermana Noah Cyrus. La celebración, de carácter íntimo, reunió a alrededor de un centenar de familiares y amigos cercanos.



Al día siguiente, la propia Cyrus confirmó la noticia en Instagram.



La pareja se conoció en una cita a ciegas en 2021 y Morando le propuso matrimonio en Kioto. Se trata del segundo casamiento de la artista, después de su breve unión con el actor Liam Hemsworth, de quien se divorció en 2020. La boda cierra un capítulo en el que la relación de Cyrus y Morando pasó de ser privada a ocupar un lugar central tanto en su vida personal como artística.