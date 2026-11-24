Más de tres décadas después de que Kevin McCallister se quedara solo en casa y enfrentara a los ladrones con trampas ingeniosas, el personaje regresa a la pantalla grande… pero en una versión muy distinta. Según confirmaron Variety y Deadline a partir de fuentes vinculadas a los realizadores, Disney inició la preproducción de una nueva secuela de Mi pobre angelito con Macaulay Culkin como protagonista principal.



El estudio 20th Century Studios trabaja en el proyecto junto a Seth Rogen y Evan Goldberg (Point Grey), quienes se encargarán del guión y la producción.



La historia parte de una propuesta que el propio Culkin presentó a los ejecutivos del estudio. El actor, de 46 años, explicó la idea durante su gira “Una noche nostálgica con Macaulay Culkin”: Kevin sería un padre viudo o divorciado que, absorbido por el trabajo, descuida a su hijo. El niño, enojado, lo deja afuera de la casa y le prepara trampas, invirtiendo por completo los roles de la película original de 1990. Para Culkin, la casa funciona como metáfora de la relación padre-hijo: Kevin debe volver a “entrar en el corazón” de su hijo.



Por el momento, el proyecto se encuentra en una etapa muy inicial. No hay director confirmado (Chris Columbus dirigió las dos primeras entregas con Culkin) ni se conoce el resto del elenco. Rogen y Goldberg deben terminar primero los preparativos de una comedia de terror original que planean dirigir para Universal antes de concentrarse plenamente en este guion.



Mi pobre angelito (1990) y su secuela Perdido en Nueva York (1992) se convirtieron en clásicos navideños ineludibles y recaudaron en conjunto más de 830 millones de dólares. Culkin no volvió a interpretar a Kevin después de 1992, y durante años se mostró reacio a retomar el personaje. Ahora, convertido en padre, el actor parece haber encontrado el ángulo perfecto para regresar.



La noticia llega en un momento particular para la franquicia: Catherine O’Hara, quien interpretó a la madre de Kevin, falleció en enero de 2026. Aún no hay fecha de estreno estimada, aunque algunos reportes apuntan a un posible lanzamiento hacia finales de 2028. Por ahora, la expectativa se concentra en ver cómo Culkin y el dúo Rogen-Goldberg logran modernizar una de las comedias familiares más queridas de la historia del cine.