Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de noviembre de 2026 FINDE XL

Feriado largo con gusto a poco: reservas moderadas y bolsillos flacos en los destinos bonaerenses

Mar del Plata comenzó el descanso con un 60% de reservas y La Plata rondó el 50%. Las fiestas populares sostuvieron la actividad, pero el ajuste en los gastos familiares condicionó el movimiento turístico.

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