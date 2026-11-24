Feriado largo con gusto a poco: reservas moderadas y bolsillos flacos en los destinos bonaerenses
Mar del Plata comenzó el descanso con un 60% de reservas y La Plata rondó el 50%. Las fiestas populares sostuvieron la actividad, pero el ajuste en los gastos familiares condicionó el movimiento turístico.
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El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional dejó un balance dispar para el turismo en la provincia de Buenos Aires. Aunque las fiestas populares, los espectáculos y las actividades culturales movilizaron visitantes hacia distintos puntos del territorio, la caída del poder adquisitivo y las estadías cada vez más cortas volvieron a poner límites al consumo. La Costa Atlántica, las sierras y los destinos de cercanía registraron una actividad moderada, con fuerte dependencia de las reservas de último momento.
El escenario provincial estuvo en sintonía con los números nacionales difundidos por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Durante los tres días de descanso viajaron 1.410.000 turistas por el país, que generaron un impacto económico de $332.557 millones. Sin embargo, la cantidad de viajeros retrocedió un 17,4% respecto del mismo feriado de 2025, mientras que el gasto total se desplomó un 30,3% en términos reales. La comparación estuvo condicionada por la menor duración del fin de semana largo, que el año pasado había sido de cuatro días.
En territorio bonaerense, Mar del Plata volvió a concentrar buena parte de la atención turística, aunque lejos de registrar niveles excepcionales. Las reservas hoteleras rondaban el 60% al inicio del descanso, por debajo de las cifras alcanzadas durante el feriado anterior. La ciudad apostó a una intensa agenda de espectáculos, con Tan Biónica, Las Pelotas y La Vela Puerca, mientras que la terminal Ferroautomotora programó 1.065 movimientos de micros entre el viernes y el lunes. Las escapadas de dos noches y las contrataciones espontáneas marcaron el pulso de la actividad.
El resto de la Costa Atlántica buscó sostener la llegada de visitantes mediante propuestas culturales, deportivas y gastronómicas. Pinamar organizó su Festival de la Música, mientras que Villa Gesell ofreció competencias deportivas y actividades al aire libre. En el Partido de La Costa se desarrollaron celebraciones populares en San Clemente, Santa Teresita y Las Toninas. Necochea, por su parte, combinó los festejos por su 145° aniversario con un campeonato nacional de fútbol para veteranos que reunió a 61 equipos y tenía prevista la participación de hasta 2.000 jugadores.
En el interior bonaerense, Tandil mantuvo un buen nivel de reservas en sus complejos de cabañas, aunque sin alcanzar la ocupación plena. La oferta gastronómica y cultural, con Tandil Celebra Italia, la Expo Jardín Sans Souci y la Fiesta de la Empanada en Gardey, permitió dinamizar la actividad. En Chascomús, las reservas hoteleras llegaban al 70% antes del inicio del feriado, con expectativas de incrementarse mediante contrataciones de último momento. La cercanía con el Área Metropolitana favoreció las visitas por el día, con un gasto turístico de referencia de $117.000.
La Plata también tuvo movimiento, aunque los indicadores hoteleros reflejaron una demanda limitada. La ocupación se ubicó alrededor del 50%, con establecimientos que oscilaron entre el 45% y el 70%. La capital bonaerense celebró su 144° aniversario con una multitudinaria jornada musical en Plaza Moreno, que reunió a unas 120.000 personas y contó con las presentaciones de Los Palmeras y Dillom. La programación continuó con festivales de jazz y cine latinoamericano, que ampliaron las alternativas culturales.
Las celebraciones populares también funcionaron como un motor para las economías regionales. Magdalena festejó sus 250 años con espectáculos musicales, Azul organizó su primera Fiesta de la Milanesa y General Belgrano recibió visitantes con la Fiesta de la Bondiola y la Tradición. Pergamino, Claromecó, Jáuregui y Moreno completaron una agenda que permitió sostener el movimiento comercial y gastronómico, especialmente entre quienes eligieron viajes de cercanía para reducir costos.
Más allá de las particularidades de cada distrito, el relevamiento de CAME expuso una tendencia que preocupa al sector turístico. La estadía promedio nacional fue de apenas dos días y el gasto diario por visitante alcanzó los $118.770, lo que representó una disminución real del 3,1% interanual. Las restricciones económicas favorecieron la elección de actividades gratuitas, paseos al aire libre y excursiones sin alojamiento, una modalidad que beneficia parcialmente a los comercios locales, pero reduce los ingresos de la hotelería.
Con la temporada de verano cada vez más cerca, los destinos bonaerenses enfrentan el desafío de atraer visitantes en un contexto de consumo debilitado y presupuestos familiares ajustados. El fin de semana largo dejó en evidencia que las propuestas culturales y los acontecimientos masivos pueden movilizar público, pero no necesariamente garantizar altos niveles de ocupación ni un mayor gasto turístico. La incertidumbre sobre las reservas y la duración de las estadías aparece así como una señal de alerta para las economías de los municipios que dependen de la actividad.