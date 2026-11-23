Otra fábrica bonaerense baja sus persianas: Arluchi cierra en Chivilcoy y traslada su producción a Brasil
La empresa fabricante de suelas para calzado dejará de producir en el Parque Industrial de Chivilcoy a partir del 30 de noviembre. La medida afecta a 15 trabajadores y se suma a los despidos que ya había realizado durante 2025. La firma concentrará su actividad en Brasil.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Arluchi S.A., la empresa dedicada a la fabricación de suelas y componentes para calzado, anunció el cierre definitivo de su planta en Chivilcoy y trasladará su producción a Brasil. La decisión representa otro golpe para el empleo industrial bonaerense y dejará a 15 trabajadores sin su fuente laboral.
La firma, que desarrolla sus actividades en el Parque Industrial de Chivilcoy desde 2011, comunicó la decisión a los empleados que todavía formaban parte de su estructura. El cese de la producción local está previsto para el próximo 30 de noviembre, mientras que la compañía continuará abasteciendo al mercado argentino con productos fabricados en el país vecino.
La determinación empresarial implica un cambio de estrategia: la fabricación se concentrará en Brasil, donde el grupo propietario ya cuenta con una planta industrial, mientras que en Argentina quedaría una estructura mucho más reducida, vinculada a la comercialización de productos importados.
El deterioro de Arluchi venía de antes. A fines de diciembre de 2025, la empresa había despedido a alrededor de diez operarios, en un proceso de achicamiento que redujo considerablemente su capacidad productiva. La planta había llegado a contar con unos 80 trabajadores y, con el paso del tiempo, fue perdiendo puestos de trabajo hasta quedar con apenas 15 empleados.
Otro dato que refleja la dimensión de la crisis es la caída de su cartera de clientes. Según información publicada por medios locales, la compañía pasó de tener aproximadamente 200 clientes en 2023 a conservar apenas 15 en la actualidad. La retracción de los pedidos y la pérdida de mercado terminaron complicando la continuidad de la producción en Chivilcoy.
Desde la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) manifestaron su preocupación por las consecuencias laborales de la medida. El gremio también inició gestiones para garantizar que los trabajadores reciban las indemnizaciones correspondientes, en un escenario que genera incertidumbre entre las familias afectadas.
El cierre se produce, además, en un contexto complejo para toda la industria del calzado. La caída del consumo interno, la reducción de los pedidos y el avance de las importaciones aparecen entre los factores que golpean a las empresas del sector. De acuerdo con datos difundidos por las entidades empresarias y sindicales, desde fines de 2023 cerraron más de 200 unidades productivas vinculadas a esta actividad.
De esta manera, Chivilcoy pierde otra unidad productiva y suma un nuevo episodio a la lista de empresas que reducen sus operaciones o directamente abandonan la fabricación en el país. En este caso, la producción que durante 15 años se desarrolló en territorio bonaerense continuará del otro lado de la frontera, mientras los trabajadores deberán afrontar las consecuencias de una nueva persiana que se baja en la industria nacional.