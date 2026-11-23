Volver | La Tecla Municipios 23 de noviembre de 2026 CRISIS INDUSTRIAL

Otra fábrica bonaerense baja sus persianas: Arluchi cierra en Chivilcoy y traslada su producción a Brasil

La empresa fabricante de suelas para calzado dejará de producir en el Parque Industrial de Chivilcoy a partir del 30 de noviembre. La medida afecta a 15 trabajadores y se suma a los despidos que ya había realizado durante 2025. La firma concentrará su actividad en Brasil.

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