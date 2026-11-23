Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de noviembre de 2026 FINDE XXL

Transporte reforzó los controles y sancionó 21 alcoholemias positivas

Agentes de seguridad vial del Ministerio de Transporte bonaerense, a cargo de Martín Marinucci, fiscalizaron 1.286 vehículos, labraron 25 actas de infracción y retuvieron 16 licencias de conducir. Hubo registros que alcanzaron los 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre. Se realizaron charlas de concientización a conductores con alcoholemia positiva.

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