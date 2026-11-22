Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de noviembre de 2026 PROPUESTAS

El peronismo y una idea tecnológica para resolver la interna y las candidaturas

Ante la posibilidad de que el Gobierno nacional avance con la suspensión de las primarias, trascendió la idea de una interna abierta y virtual con validación de identidad mediante reconocimiento facial. La iniciativa buscaría ordenar la disputa por la candidatura presidencial y evitar una nueva escalada de tensiones dentro del PJ.

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