El peronismo y una idea tecnológica para resolver la interna y las candidaturas
Ante la posibilidad de que el Gobierno nacional avance con la suspensión de las primarias, trascendió la idea de una interna abierta y virtual con validación de identidad mediante reconocimiento facial. La iniciativa buscaría ordenar la disputa por la candidatura presidencial y evitar una nueva escalada de tensiones dentro del PJ.
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La posibilidad, cada vez más fuerte, de que el Gobierno de Javier Milei consiga suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) comienza a encender las alarmas dentro del peronismo que tiene muchos frentes de batalla abiertos.
Frente a ese escenario, trascendió la versión de que Sergio Massa tendría una propuesta para evitar que la disputa por las candidaturas presidenciales termine profundizando las diferencias entre los distintos sectores de la oposición: una interna virtual, abierta y con validación de identidad mediante reconocimiento facial.
La iniciativa, que ya habría comenzado a circular entre dirigentes del espacio, contemplaría la utilización de un sistema de identificación del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), conocido como Face ID. De esta manera, cualquier ciudadano podría participar de la elección interna desde su teléfono celular, luego de acreditar su identidad mediante un mecanismo tecnológico. El procedimiento, además, debería contar con el aval y la supervisión de la Justicia Electoral.
El presunto planteo del tigrense aparecería en un momento particularmente delicado para el peronismo. La posibilidad de que las PASO queden suspendidas obligaría a encontrar un mecanismo alternativo para resolver quién encabezaría la propuesta presidencial en 2027. En ese escenario, distintas figuras ya comenzarían a posicionarse y a medir fuerzas de cara a una competencia que promete ser intensa.
En paralelo, Massa habría buscado recuperar protagonismo dentro del armado opositor con el acto que encabezó por el Día del Militante. Allí reunió a dirigentes de distintos sectores del peronismo, entre ellos el senador Gerardo Zamora, el salteño Juan Manuel Urtubey, Sergio Uñac, Natalia De la Sota y Miguel Ángel Pichetto. La convocatoria habría funcionado como una señal de que el exministro de Economía podría volver a jugar fuerte en la discusión por el liderazgo del espacio.
La interna, sin embargo, tendría varios caminos posibles. Una de las alternativas sería recurrir al padrón tradicional del Partido Justicialista Nacional, aunque ese mecanismo podría abrir una nueva disputa por el control de la estructura partidaria. Otra posibilidad sería definir las candidaturas a través de encuestas.
En ese tablero, el gobernador bonaerense Axel Kicillof aparecería como uno de los principales interesados en una competencia que le permita medir su volumen electoral. Desde su entorno considerarían que el mandatario tendría mejores perspectivas en una elección abierta que en una negociación interna dominada por los acuerdos entre dirigentes. La discusión, así, volvería a exponer las diferencias entre el kicillofismo y el massismo.
La propuesta tecnológica sería una de las cartas que Massa buscaría poner sobre la mesa para acercar posiciones. Según trascendió, el exministro ya habría conversado sobre el mecanismo con empresarios y dirigentes cercanos al gobernador bonaerense, entre ellos Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares. Su intención sería presentar formalmente la alternativa ante Cristina Fernández de Kirchner y Kicillof para abrir una discusión sobre las reglas de competencia.
De todos modos, la idea todavía debería atravesar un terreno complicado: la desconfianza entre los distintos sectores del peronismo. La posibilidad de que una interna digital garantice transparencia, participación y legitimidad dependería de que todos los espacios acepten las condiciones del procedimiento y confíen en los organismos encargados de fiscalizarlo.
Con las PASO en la mira del Gobierno nacional y la carrera presidencial de 2027 cada vez más presente, el peronismo comenzaría a explorar mecanismos para evitar que la falta de primarias termine convirtiéndose en un nuevo foco de fragmentación. En ese contexto, el denominado «voto anti-Milei» con reconocimiento facial podría convertirse en una de las propuestas para ordenar una interna que, por ahora, parece lejos de encontrar una salida consensuada.