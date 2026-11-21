Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de noviembre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Garivoto, sin filtro: dardos a Milei, pase de factura a La Cámpora y la "escopeta limpia" del peronismo

En el nuevo ciclo de entrevistas de La Tecla Mar del Plata, el exlegislador y referente justicialista repasó su trayectoria política, cuestionó con dureza al Gobierno nacional, criticó la metodología "cerrada" del kirchnerismo local y analizó el futuro del PJ de cara a 2027.

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