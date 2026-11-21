Garivoto, sin filtro: dardos a Milei, pase de factura a La Cámpora y la "escopeta limpia" del peronismo
En el nuevo ciclo de entrevistas de La Tecla Mar del Plata, el exlegislador y referente justicialista repasó su trayectoria política, cuestionó con dureza al Gobierno nacional, criticó la metodología "cerrada" del kirchnerismo local y analizó el futuro del PJ de cara a 2027.
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Con el estilo frontal que lo caracterizó durante décadas en la política bonaerense y marplatense, Juan Garivoto habló en "Cara a Cara", el nuevo segmento de entrevistas distendidas de La Tecla Mar del Plata. Lejos de las formalidades y reivindicando su condición de "militante" por encima de cualquier cargo que haya ocupado —fue diputado provincial, presidente de bloque, titular del PJ local y convencional constituyente— , el dirigente dejó definiciones contundentes sobre la interna peronista, el rol de la dirigencia actual y la gestión de Javier Milei.
La interna del PJ y el "tontódromo" dirigencial
Uno de los tramos más picantes de la charla estuvo dedicado a la actualidad del peronismo, tanto a nivel provincial como en General Pueyrredon. Garivoto confesó su malestar tras recibir la notificación de que el Congreso partidario bonaerense se realizaría de manera virtual, a través de Zoom: "Es una cosa payasesca, nunca el peronismo tuvo un deterioro de semejante calibre. Si no podés juntar a los congresales y tenés que hacerlo por Zoom, no entendiste nada y no podés estar a cargo del peronismo".
En esa línea, cuestionó la falta de apertura y el círculo de obsecuentes que suele rodear a los líderes políticos, al que definió —citando a su padre— como un "tontódromo": "Al entorno lo arma cada uno. Les cuesta aceptar la mirada crítica constructiva y terminan rodeados de encantadores de serpientes que te dejan caminar hacia la hoguera".
Al analizar las divisiones dentro del espacio, en el marco de las recientes conmemoraciones por el Día de la Militancia y con la mirada puesta en el horizonte electoral de 2027, apeló a una metáfora gráfica: "Están todos sentados en la puerta de la casa limpiando la escopeta para que el otro vea que la tiene lista, pero ninguno la va a usar porque nadie se quiere suicidar y todos quieren ganar".
Fuerte pase de factura al kirchnerismo local y el caso Raverta
Sin esquivar los nombres propios, Garivoto marcó sus diferencias con la conducción del kirchnerismo camporista en Mar del Plata, a la que acusó de sostener una lógica excluyente de "esclavo o enemigo" y de manejarse a puertas cerradas ("portero eléctrico, quinto piso y bajo secreto").
Recordó puntualmente una charla con Fernanda Raverta en 2019: "Le dije: 'Dejalo participar a Gustavo Pulti en la interna, no le cierren la puerta'. Si Pulti hubiera participado en las PASO, probablemente Fernanda habría sido intendenta en 2019". Asimismo, relató un cruce reciente con la exfuncionaria, quien le reprochó haberla "abandonado" después de tomar un café: "Me causó gracia, porque hasta mayo de 2024 en el vidrio de nuestro local estuvo su imagen. Hice campaña para ella en 2019, 2021 y 2023. En un punto niegan la realidad y se niegan a ver que el resto existe", sentenció.
De cara a 2027, si bien aclaró que acompañará a quien resulte candidato y destacó su amistad con Sergio Massa, blanqueó su preferencia personal por el gobernador bonaerense: "Hoy hay que buscar algo que refresque la imagen; por eso me gusta Axel Kicillof" [18:40]. Además, sostuvo que el cartel de "Cristina libre" es utilizado por algunos sectores para "volver a esconderse detrás de Cristina, que encima está presa por una causa cuyo fundamento es un disparate".
Dardos sin filtro contra Javier Milei y su equipo económico
En el plano nacional, Garivoto no ahorró calificativos contra el presidente Javier Milei, a quien definió como "un ignorante de nota que no sabe nada de economía" y un "instrumento de un lote de sinvergüenzas de la timba financiera de Wall Street". En ese contexto, apuntó directamente contra Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Santiago Bausili.
Comparó el actual esquema cambiario con la "tablita" de Martínez de Hoz y la convertibilidad de los años 90, y advirtió que un dólar subvaluado destruye la industria nacional, el turismo y la pesca. También cuestionó el trato del Gobierno hacia los adultos mayores: "El verdugueo y sometimiento a condiciones casi inhumanas a los jubilados es propio de este gobierno".
Millitancia territorial, redes sociales y el flagelo del juego online
Consultado sobre las transformaciones de la actividad política, el dirigente reivindicó el contacto cara a cara por encima de la virtualidad: "Las redes sociales son un lugar donde muchos pavotes dicen las animaladas que antes decían en un boliche después de dos cervezas". "La política sigue siendo dar la mano y mirar a los ojos; si vas a un barrio, acordate de que vas a aprender, no a enseñar".
Por último, alertó sobre dos problemáticas sociales urgentes: el rol de los clubes de barrio como herramienta de prevención —"el Estado no gasta en los clubes, invierte y se lo ahorra en seguridad"— y el avance de las apuestas virtuales entre los jóvenes. Sobre este último punto, lo vinculó con lo que describió como una "epidemia de suicidio adolescente", potenciada por la falta de regulación digital y el patrocinio de las casas de apuestas en el fútbol.