El lujo en Japón se consolida como una experiencia exclusiva a nivel mundial. Tokio, Nara y Kanazawa ofrecen propuestas refinadas que combinan tradición, diseño y servicio impecable. En Tokio, el lujo se vive en hoteles como el Aman Tokyo, con suites de diseño, vistas a la ciudad y spas de alto nivel. Los restaurantes elevan el kaiseki y la cocina contemporánea, mientras que las experiencias privadas marcan la diferencia. Nara, a corta distancia de Kioto, propone un lujo más sereno. Los ryokans de alta gama ofrecen habitaciones con tatami, onsen privados y desayunos elaborados. El contraste entre los templos históricos y la calma de los alojamientos premium resulta especialmente atractivo. Kanazawa destaca por su sofisticación cultural. Los jardines Kenrokuen, el barrio de los samuráis y la artesanía del pan de oro se disfrutan desde ryokans exclusivos y hoteles boutique. La gastronomía local y la menor masificación la posicionan como un destino premium en ascenso. Estos tres destinos resumen el atractivo del Japón de lujo: hoteles de diseño o tradición, gastronomía de excelencia y experiencias personalizadas. Con hoteles de diseño, ryokans con onsen privado, gastronomía de excelencia y experiencias personalizadas, combinan tradición y confort en tres destinos que ofrecen exclusividad sin masificación. Ideal para viajar en pareja o con todo el grupo familiar.



El público de un viaje premium se concentra entre los 40 y 65 años. El segmento está formado principalmente por parejas y profesionales que buscan experiencias personalizadas, como cenas privadas de kaiseki, recorridos a medida y onsen en ryokans de alta gama. El grupo prioriza confort y calma: alojamientos exclusivos, visitas a jardines y templos con baja masificación y gastronomía de excelencia. El lujo japonés en su máxima expresión.



En Tokio, las excursiones premium incluyen recorridos por barrios exclusivos, visitas a galerías de arte contemporáneo y cenas de autor en restaurantes con estrellas Michelin, con traslados en vehículo privado y guías especializados. Estas experiencias personalizadas oscilan entre USD 800 y 1.000 por persona, según la duración y el nivel de exclusividad. En Kioto, el foco está en la tradición refinada: recorridos a medida por templos y jardines históricos en horarios de baja afluencia, encuentros culturales discretos y tardes en ryokans de alta gama con onsen privado y cena kaiseki. Estas propuestas se ubican a partir de USD 600. Nara completa la oferta con visitas guiadas a templos y al parque de los ciervos en mayor calma, más momentos de relax en alojamientos exclusivos, con valores similares a los de Kioto.



El Aman Tokyo está ubicado en Otemachi y destaca por su diseño minimalista de inspiración japonesa, con techos de más de 30 metros, materiales nobles y una atmósfera de calma. Las suites son amplias, con vistas a la ciudad o al jardín interior, y el servicio es personalizado. Cuenta con un spa de referencia, piscina interior y restaurantes de alta cocina que incluyen opciones de kaiseki. El precio por noche en suite estándar suele superar los USD 1.200. El Hyatt Centric Kanazawa concentra el lujo contemporáneo en la ciudad. Ubicado en el centro, ofrece habitaciones con materiales de alta calidad, vistas a la ciudad y una atmósfera sofisticada. Destaca por su spa, el restaurante de cocina japonesa e internacional de alto nivel y el servicio personalizado. Los huéspedes acceden a experiencias exclusivas como el jardín Kenrokuen, el barrio de los samuráis y talleres de pan de oro. El precio por noche en habitación superior ronda los USD 800, según la temporada.



Llegar desde Argentina a Tokio, Nara y Kanazawa no tiene vuelos directos. Los itinerarios requieren una escala (São Paulo, Madrid, Doha, Santiago u otras). Desde Buenos Aires (Ezeiza), las opciones combinan Aerolíneas Argentinas, LATAM o Iberia con conexiones hasta Tokio (Narita o Haneda). El tiempo total supera las 30 horas. El confort mejora notablemente con asientos cama y mejor servicio. Una vez en Tokio, Nara se alcanza en shinkansen en unos 45 minutos (vía Kioto) y Kanazawa en aproximadamente 3 horas en tren bala. Los precios en primera clase varían mucho según la temporada: desde Buenos Aires a Tokio suelen partir de USD 6.000 a 12.000 o más por persona, ida y vuelta. Reservar con varios meses de anticipación y comparar escalas es clave para quienes buscan un viaje de lujo. La excursión, la cultura, la privacidad y el confort definen las vacaciones ideales.