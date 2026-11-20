La tarjeta SUBE tendrá una interrupción temporal de varios de sus servicios este domingo 22 de noviembre debido a una actualización de sus sistemas. Los trabajos se realizarán entre las 00 y las 12 y afectarán a los usuarios de La Plata y el resto del país, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de la plataforma.



Durante esas 12 horas no se podrán realizar compras ni acreditaciones de cargas electrónicas o presenciales. Tampoco estarán disponibles la aplicación SUBE, la consulta de saldo, el sitio web oficial, el servicio de atención telefónica ni la consulta de colectivos en tiempo real a través de la aplicación Cuándo SUBO.



Desde el organismo aclararon que quienes tengan crédito en sus tarjetas físicas o digitales podrán utilizar el transporte público con normalidad durante la interrupción. El límite de carga de saldo en la tarjeta es de $40.000.

Para quienes no dispongan de saldo suficiente, se mantienen habilitadas otras formas de pago en colectivos y subtes: tarjetas de débito, crédito y prepaga Visa y Mastercard con tecnología sin contacto, dispositivos con NFC asociados a esas tarjetas y códigos QR a través de billeteras electrónicas habilitadas.



La recomendación para los usuarios es verificar el saldo y anticipar las cargas y gestiones necesarias antes de la medianoche del sábado, a fin de evitar inconvenientes durante las horas de mantenimiento.