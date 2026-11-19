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Luego de la presentación del titular de ARBA en la Legislatura bonaerense para mostrar la Ley Impositiva 2027, desde el bloque de Senadores del PRO pusieron el foco en la normativa que deberá ser tratada en las próximas semanas y lanzaron duras críticas hacia la provincia.
Desde el bloque amarillo aseguraron que “hay una diferencia importante entre lo que dice una ley impositiva y lo que finalmente paga un contribuyente. Y esa diferencia es fundamental para entender el proyecto que el gobernador Axel Kicillof presentó para 2027”.
El senador provincial y exintendente de Junín, Pablo Petrecca, sostuvo que es cierto que la Impositiva detalla que no aumentará las alícuotas de los principales impuestos y que se mantiene la tasa de Ingresos Brutos, pero aseguró que eso “no significa que la carga tributaria permanezca igual”. “Se pueden aumentar los impuestos sin modificar una sola alícuota. Y eso es precisamente lo que debemos discutir”, añadió el legislador juninense.
Hubo críticas hacia el gobierno provincial porque “el Estado debería ofrecer previsibilidad, reglas claras y condiciones para crecer. Sin embargo, encontramos mecanismos tributarios que pueden producir exactamente lo contrario”. Allí puso el ejemplo de Ingresos Brutos, al asegurar que “es uno de los impuestos más importantes de la Provincia”, ya que representa el 77% de la recaudación de ARBA.
Allí marcó que el problema con este impuesto aparece “cuando esos límites no se actualizan adecuadamente frente a la inflación”.
En esa línea, sentenció que, de acuerdo a los estudios de las leyes impositivas, “los topes de facturación de Ingresos Brutos proyectados para 2027 conservarían apenas alrededor del 40% del valor real que tenían en 2019”. Desde el PRO también pusieron la lupa sobre el Impuesto Inmobiliario. Aseguraron que el proyecto “contempla un mecanismo por el cual el impuesto anual puede actualizarse y, adicionalmente, las cuotas pueden ajustarse mensualmente por inflación”. Y añadieron: “Para una familia, esto significa que conocer el importe inicial del impuesto no necesariamente permite saber cuánto terminará pagando durante el año”.
El bloque amarillo también encontró otra situación preocupante, relacionada a que el Impuesto Inmobiliario previsto para el próximo año se actualiza con la inflación del año pasado. “Si la inflación baja como dice el presupuesto, el impuesto sube más que los precios. Y además cada cuota se sigue ajustando mes a mes”, aseguró Petrecca.
Otro punto cuestionado de la normativa presentada por el Ejecutivo gira en torno a que el proyecto presupuestario “prevé que la recaudación de tributos provinciales aumente un 22,9% durante 2027, frente al cierre estimado del 2026 y a una inflación proyectada del 18%” y pidieron explicaciones al respecto.
En ese sentido Petrecca sostuvo que “una mayor recaudación puede responder a diferentes factores: actividad económica, fiscalización, regularización de deudas o cambios en la composición tributaria. Pero cuando el Gobierno sostiene que la economía atraviesa dificultades, también debe explicar cómo espera que la recaudación crezca por encima de los precios y qué impacto tendrá sobre los contribuyentes”.
“Desde nuestra mirada, la política tributaria no puede analizarse solamente como una herramienta para financiar el gasto público. También debe ser una herramienta para promover inversión, empleo, formalidad y desarrollo”, aseguró Petrecca.
También planteó que la Provincia necesita una reforma tributaria seria. El senador aseguró que no quieren que “el estado deje de recaudar”, pero pidió revisar “los mecanismos que producen aumentos indirectos de impuestos, recuperar criterios razonables de actualización, proteger las exenciones destinadas a quienes más las necesitan y brindar previsibilidad a quienes producen”.
“El desafío no es encontrar nuevas formas de cobrarles más a los bonaerenses. Es administrar mejor lo que ya aportan y construir una provincia donde trabajar, producir e invertir sea cada vez más fácil. Una provincia no crece porque su gobierno recauda más. Crece cuando sus ciudadanos tienen más oportunidades”, cerró Petrecca.