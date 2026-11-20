El escenario financiero argentino atraviesa este viernes una rueda de marcada turbulencia, impulsada por la venta masiva de bonos soberanos y el salto del riesgo país. El indicador elaborado por JP Morgan cerró en torno a los 931 puntos básicos tras avanzar más de 80 unidades en un solo día, profundizando el deterioro de la deuda y acumulando una suba superior al 60 % en lo que va de 2026. El movimiento aleja nuevamente la posibilidad de un regreso fluido del país a los mercados internacionales de crédito.



La menor predisposición al riesgo de los inversores se tradujo en una mayor demanda de cobertura cambiaria. En el Banco Nación, el dólar minorista subió cinco pesos y cerró en un récord nominal de $1.585 para la venta, convirtiéndose en la cotización más barata del mercado. En el segmento mayorista, la divisa se ubicó cerca de los $1.565. Los tipos de cambio financieros avanzaron con fuerza: el contado con liquidación (CCL) escaló alrededor de un 2,4 % hasta ubicarse entre $1.750 y $1.771, mientras el MEP terminó cerca de $1.644. Así, la brecha entre el CCL y el tipo de cambio oficial se acercó al 10 %, distanciándose de los niveles inferiores al 5 % que predominaron durante gran parte del año.



El castigo también se sintió en el mercado accionario. Los ADR de empresas argentinas en Nueva York registraron caídas generalizadas, con especial impacto en bancos y tecnológicas como Supervielle, BBVA, Galicia y Globant. El Merval acumula una baja del 15 % en noviembre y del 33 % en lo que va de 2026.



El deterioro combina elementos internos y externos. En el plano global pesaron la aversión al riesgo hacia mercados emergentes, la firmeza de las tasas en Estados Unidos y la cautela de Wall Street ante el sector tecnológico, donde el S&P 500 cayó más del 2 %. A ello se sumó la depreciación del real en Brasil, donde el dólar rozó los 5,95 reales y obligó al Banco Central brasileño a vender unos USD 2.000 millones para contener la suba, lo que agrega presión sobre la competitividad cambiaria argentina.



Desde el equipo económico, integrado por el ministro Luis Caputo, el viceministro José Luis Daza y los directivos del Banco Central Santiago Bausili y Vladimir Werning, se transmitió tranquilidad en encuentros con la banca y consultoras. Argumentan que los flujos de divisas se mantendrán sólidos por la cosecha, el sector energético y el superávit comercial, y que bancos e inversores extranjeros ya desarmaron gran parte de sus posiciones en pesos, por lo que no prevén una huida masiva adicional que comprometa las reservas.



En el mercado, sin embargo, prevalece una postura más cautelosa. La tasa forward entre bonos en dólares con vencimiento en 2027 y 2028 pasó del 11 % al 29 %, reflejando preocupación por el escenario electoral del año próximo. Informes de la City señalan que fondos importantes de Wall Street, entre ellos BlackRock, mantienen una orden de cautela y pausan nuevas compras de títulos argentinos hasta tener mayor previsibilidad política. En paralelo, trascendieron tensiones dentro del Poder Ejecutivo entre el equipo económico y la conducción política encabezada por Karina Milei respecto a la marcha de la economía y las estrategias de cara a los próximos comicios.



La persistencia de las presiones genera inquietud sobre las tasas de interés y su posible impacto en la actividad. Según estimaciones de la consultora LCG, el Tesoro enfrenta vencimientos calculados en unos $25 billones en la tercera semana de noviembre, $37 billones en diciembre y $42 billones en enero. Para renovar esa deuda, las autoridades podrían verse obligadas a ofrecer rendimientos más atractivos o convalidar tasas más altas en el mercado secundario.