David Beckham no quiere que sus perfumes se vendan junto a los snacks y el combustible. La empresa que gestiona sus negocios y derechos comerciales, DB Ventures, presentó una demanda ante el Tribunal Supremo de Nueva York contra Coty, el gigante de cosmética y perfumería que produce y distribuye las fragancias con su nombre.



Según los documentos judiciales, Coty habría comercializado al menos US$24 millones en productos de la marca a través de “canales de distribución no autorizados”. Entre ellos figuran la cadena británica de bajo costo Poundland y secciones de ofertas o “bargain bins” de gasolineras. La demanda sostiene que esto permitió vender las fragancias a precios de tienda de un dólar y asoció el nombre Beckham con productos baratos y de descuento.



El escrito judicial describe la reacción del equipo como de “conmoción y consternación”. “¿Cómo pudo ocurrir esto? Desesperación y codicia”, señalan. En la presentación se destaca que la marca de Beckham es “sinónimo de excelencia y refinamiento” y que sus productos “son un símbolo de lujo cotidiano”.



Las líneas mencionadas incluyen Classic, Instinct, Intimately y Exquisite Leather, entre otras. Durante años el acuerdo permitía a Coty producir decenas de fragancias y colonias (hasta 45 según algunos reportes) que se comercializaban a un precio aproximado de 20 libras por frasco.



Además de la distribución, DB Ventures acusa a Coty de haber declarado alrededor de US$123 millones menos en ventas netas, lo que habría dejado más de US$6 millones en regalías sin pagar, y de no haber cumplido con obligaciones mínimas de publicidad por más de US$11 millones. En total reclama al menos US$41 millones por daños y perjuicios por incumplimiento de contrato.



Coty niega las acusaciones. La compañía sostiene que no vendió los perfumes en Poundland, cuestiona la jurisdicción de los tribunales neoyorquinos y afirma que la demanda es en realidad un intento de Beckham de salir anticipadamente del contrato de licencia (que se extendería hasta 2028) para trasladar el negocio a otra empresa, Interparfums. Pidió que el caso sea desestimado.



La demanda fue presentada en abril de 2026 y cobró notoriedad pública en los últimos días a través de reportes de la Associated Press y medios internacionales. Beckham, de 51 años, construyó un negocio que va mucho más allá del fútbol y ha cultivado durante décadas una imagen de lujo y refinamiento que ahora dice haber sido devaluada.