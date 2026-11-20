La influencer Candela Arizaga volvió a ocupar el centro de la escena mediática al compartir en sus historias de Instagram una imagen generada con inteligencia artificial en la que se la ve junto al sindicalista Facundo Moyano y un niño que combina rasgos de ambos. Junto a la postal escribió “¿Se imaginan?”, acompañado de un emoji de emoción y un corazón blanco.



La publicación llegó a menos de un mes de que la Justicia dispusiera, el 26 de octubre, el cese de la medida de restricción de acercamiento que había impuesto sobre Moyano en el marco de una causa por supuesta violencia de género y privación ilegítima de la libertad. Ese proceso se originó el 4 de agosto, cuando el exdiputado fue detenido luego de un confuso episodio en un edificio del barrio porteño de Belgrano. La investigación incluyó acusaciones de privación ilegítima de la libertad, desobediencia y lesiones leves agravadas.



En las últimas semanas Arizaga ya había dejado entrever su deseo de formalizar la relación. A principios de octubre, consultada sobre si quería casarse con Moyano, respondió: “Con él, todo”. Ambos blanquearon la reconciliación durante un viaje a Madrid y, ante los rumores de embarazo que circularon a su regreso, la influencer se limitó a decir: “No puedo responder eso”.



La imagen con IA no constituye un anuncio de embarazo ni de planes concretos de paternidad, pero sí alimenta las especulaciones sobre el futuro de la pareja luego de meses de alta exposición judicial y mediática. Ni Arizaga ni Moyano realizaron declaraciones adicionales sobre el posteo.