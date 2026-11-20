Intendente pide más recursos y de libre disponibilidad
El intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán, habló sobre cuáles son las primeras necesidades en los municipios del interior en el marco del debate sobre el Presupuesto 2027. Sobre los fondos para los distritos, sostuvo que la libre disponibilidad es lo ideal para gestionar recursos y direccionarlos a resolver problemáticas concretas de los vecinos.
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El intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán, habló sobre cuáles son las primeras necesidades en los municipios del interior en el marco del debate sobre el Presupuesto 2027. Sobre los fondos para los distritos, sostuvo que la libre disponibilidad es lo ideal para gestionar recursos y direccionarlos a resolver problemáticas concretas de los vecinos.
Sobre el Fondo de Seguridad que contempla el proyecto que mandó Axel Kicillof, recordó que cuando existía lo usaba para “refaccionar comisarias, comprar cámaras de seguridad, luminarias, lector de patentes, entre otras cosas”. Además, explicó que lo “utilizaba como un plus porque “el municipio pone mucha plata en seguridad, combustible, arreglo de patrulleros y mantenimiento de comisarías”.
En cuanto a los fondos, Villagrán pidió que “sean de libre disponibilidad porque me da la posibilidad de dar mejor uso al recurso. No todos los municipios tenemos las mismas necesidades. No es lo mismo uno que precisa el Fondo de Seguridad porque es la primera demanda, que otro donde aparece en sexto lugar y la primera demanda es otra”.
Asimismo, sobre la utilización de esos fondos, contó que pueden ser “para obras paralizadas por Milei ni bien asumió y que se podrían retomar desde la Provincia, porque falta muy poquito”. Entonces, detalló que “está la ampliación de red de cloacas que le falta 11 por ciento de ejecución con un impacto en 350 familias”.
“El entubamiento de canal a cielo abierto de dos kilómetros es una obra que la provincia de Buenos Aires la tiene hace un año paralizada por cuestiones presupuestarias”, añadió el intendente. Así, puso el foco en poder retomar tareas que el gobierno bonaerense dejó de hacer ante la escasez de recursos.
En tanto, sobre el endeudamiento sostuvo que “si es para ganar capacidades productivas, que el desarrollo sea sustentable y profundo, está bien”. Sin embargo, remarcó que “si genera deudas sin bienes de capital, no estoy de acuerdo”.