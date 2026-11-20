Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de noviembre de 2026 NOTA DE TAPA

Intendente pide más recursos y de libre disponibilidad

El intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán, habló sobre cuáles son las primeras necesidades en los municipios del interior en el marco del debate sobre el Presupuesto 2027. Sobre los fondos para los distritos, sostuvo que la libre disponibilidad es lo ideal para gestionar recursos y direccionarlos a resolver problemáticas concretas de los vecinos.

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