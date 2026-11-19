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Uno de los “radicales con peluca”, pioneros en expresar su apoyo al presidente de la Nación, Javier Milei, y sus políticas, anunció que abandona el bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso, poniendo fin a su idilio con el gobierno.
Se trata de Mariano Campero, integrante de un grupo de diputados radicales que, en 2024, se diferenciaron de otros dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) por su apoyo explícito al gobierno de Milei, y que conformaron un interbloque con el de LLA al año siguiente.
Además de Campero, oriundo de Tucumán, estos “radicales con peluca” (así fueron bautizados) eran el cordobés Luis Picat, el neuquino Pablo Cervi, el misionero Martín Arjol y el catamarqueño Francisco Monti.
Campero fue uno de los que luego pasaron directamente a la bancada libertaria, y la senadora Patricia Bullrich lo acogió bajo su ala.
Hoy, el diputado le envió una nota al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, anunciando su decisión de romper con el bloque oficialista y conformar un unibloque.
El argumento para la ruptura fue un presunto acuerdo entre el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y el dirigente libertario de esa provincia Lisandro Catalán, que fue ministro del Interior el año pasado y que en principio buscaba llegar a la gobernación, pero que, según Campero, habría influido para dejarle libre el camino a Jaldo para una nueva reelección.
“Los intereses de los tucumanos y el respeto a las reglas institucionales deben estar por encima de cualquier acuerdo político”, explicó el diputado en su misiva.
Sin embargo, también es cierto que la ruptura se da en momentos en que Bullrich procura diferenciarse de Milei y algunas de las principales figuras del gobierno.