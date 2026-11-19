Volver | La Tecla Nacionales 19 de noviembre de 2026 OOOTRA RUPTURA

Se sacó la peluca: un radical que migró al mileísmo ahora se fue del bloque

Mariano Campero, uno de los “radicales con peluca” originales, rompió con la bancada libertaria y formará un bloque unipersonal.

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