El dólar blue opera este jueves 19 de noviembre en la zona de los $1.610 para la compra y entre $1.630 y $1.635 para la venta, según los operadores de la city consultados por distintos medios. El valor consolida la suba de las últimas jornadas y deja al paralelo por encima de los $1.600, en un nuevo máximo nominal. La brecha con el dólar oficial se mantiene acotada, en torno al 3/4 por ciento según las cotizaciones del Banco Nación, que ofrece la divisa en torno a $1.530 para la compra y $1.580 para la venta.



En el segmento mayorista, referencia del mercado formal, el dólar se negocia cerca de $1.559–$1.562 para la venta. Los dólares financieros muestran un escenario similar: el MEP se ubica en la zona de los $1.622–$1.630, con una brecha cercana al 4 por ciento respecto del oficial, mientras el contado con liquidación (CCL) opera por encima de los $1.710–$1.717, lo que deja la brecha en torno al 9–10 por ciento. El dólar tarjeta o turista, que suma el 30 por ciento de percepción a cuenta de Ganancias sobre el minorista, se posiciona en $2.054. El dólar cripto, en tanto, cotiza cerca de $1.715.



La presión sobre las cotizaciones se mantiene en un contexto de demanda de cobertura y con el riesgo país en torno a los 840–850 puntos. El blue acumula una suba de varias decenas de pesos en lo que va de la semana y del mes, aunque las brechas con el oficial y los financieros no se han disparado de manera abrupta. Los operadores siguen de cerca la evolución del mayorista y las compras del Banco Central en un mercado que, por el momento, mantiene el pulso alcista sin grandes saltos en las cotizaciones formales.