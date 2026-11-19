La Comisión Europea confirmó este jueves que sus sistemas fueron objeto de un ciberataque potenciado por inteligencia artificial, el primero de estas características que el bloque reconoce públicamente. El portavoz del organismo, Thomas Regnier, explicó que los primeros indicios se detectaron el 22 de octubre y que la intrusión quedó confirmada cuatro días después, tras una evaluación inicial. Se trata de una campaña que obligó a desactivar de manera preventiva varias aplicaciones internas, la mayoría de las cuales ya fue restablecida, aunque la investigación sigue abierta para determinar el alcance real del incidente.



Según las primeras informaciones, los atacantes utilizaron Artex, una herramienta de código abierto basada en inteligencia artificial y diseñada originalmente para identificar vulnerabilidades en sistemas digitales. CERT-EU, el equipo de respuesta a emergencias informáticas de las instituciones europeas, ya había alertado semanas atrás sobre el uso de esta plataforma por distintos actores, tanto criminales como vinculados a Estados. El organismo advirtió que su disponibilidad pública acelera ataques automatizados, más rápidos y con mayor probabilidad de éxito. Regnier subrayó que las herramientas de IA pueden servir para detectar fallas y, en manos maliciosas, facilitar intrusiones, y remarcó que “nadie es inmune” a este tipo de operaciones.



Los sistemas más afectados fueron los de gestión de recursos humanos. Plataformas como Sysper, utilizada para consultar recibos de sueldo, cargar horarios y solicitar licencias, y el sistema de reembolsos médicos permanecieron fuera de servicio durante más de diez días. También se reportaron interrupciones en los servicios de traducción. Hasta el momento, la Comisión no encontró evidencias de una filtración de datos que afecte al conjunto del personal, aunque aclaró que el análisis continúa y que se notificó a las personas potencialmente involucradas. Las autoridades mantienen contacto con CERT-EU y con el Supervisor Europeo de Protección de Datos.



El episodio se produce en un contexto de creciente preocupación por el uso de agentes de inteligencia artificial en ciberataques. El Banco Central Europeo advirtió recientemente que estas tecnologías pueden hacer que las ofensivas sean más rápidas y sofisticadas. Mientras avanza la investigación en Bruselas, el caso vuelve a poner sobre la mesa el doble filo de herramientas creadas para proteger sistemas y que, al quedar al alcance de cualquiera, terminan siendo empleadas para vulnerarlos.