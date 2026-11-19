La Plata conmemora este jueves 19 de noviembre el 144° aniversario de su fundación con una doble celebración que recorre dos de sus escenarios más emblemáticos.



En el Hipódromo de La Plata, el Gran Premio Internacional Dardo Rocha (G1) sobre 2400 metros marca el corazón de la jornada hípica, con largada prevista a las 19:10. La prueba estrena además un nuevo trofeo, diseñado por Jerónimo Byrnes a partir de un concurso organizado junto a la Facultad de Artes de la UNLP.

En paralelo, y como parte de la misma fiesta platense, el predio del Hipódromo abre sus instalaciones desde el mediodía con la Feria Gastronómica del Gran Premio Dardo Rocha. La entrada es libre y gratuita. Además reúne a cocineros locales, las barras de tragos, y música.

Mientras el Bosque combina turf y gastronomía, en Plaza Moreno se desarrolla desde las 15:30 el festival central del aniversario, en el marco de la Semana de la Música. La grilla arranca con El Tío Valen y el Sindicato de la Locura (16 hs), sigue con Voltage (16:40), Isla Mujeres (17:20) y La Cumparsita (18:15). A las 19:30 llega el homenaje al Indio Solari a cargo de Etiqueta Negra junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil Bonaerense. Más tarde se presentan Dillom (21 hs) y Los Palmeras (22 hs), que cierran la jornada a puro ritmo de cumbia.

El dispositivo municipal incluye asueto administrativo y un amplio operativo de seguridad para una celebración pensada en clave comunitaria.

Entre el clásico hípico del Hipódromo, con su feria abierta a toda la ciudad, y el escenario montado frente a la Catedral en Plaza Moreno, La Plata suma en un mismo día dos formas de festejar sus 144 años: una anclada en la tradición del turf y la gastronomía local, la otra en la música en vivo que reúne a bandas emergentes y figuras de alcance nacional.