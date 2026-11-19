De forma reciente, Florence Pugh generó una ola de comentarios en redes sociales después de su aparición en la alfombra roja de los 17th Governors Awards, donde varios usuarios notaron que su rostro lucía más angular y con las mejillas menos redondas que en fotos anteriores.



Pugh salió a responder directamente en los comentarios. “Chicos. Cumplí 30 años. Soy una mujer. Los cuerpos y las caras cambian. No es para tanto; lo preocupante es que la gente ni siquiera puede distinguir entre el envejecimiento y la cirugía. Lamentablemente, la carita de bebé no dura para siempre”, escribió.



Días después publicó un extenso mensaje en su Instagram en el que se mostró “perturbada” por el nivel de escrutinio. Enumeró los procedimientos que le atribuían blefaroplastia, rellenos, liposucción facial, extracción de grasa bucal, cirugía de mentón y nariz, además del uso de Ozempic, y negó todas las acusaciones. “Nunca usé Ozempic. Nunca me hice ninguna cirugía facial. Y no digan jamás que esta no es la nariz con la que nací”, afirmó. También compartió una foto de su infancia para reforzar el punto sobre su nariz.



En el mismo texto explicó que, al cumplir 30 años, cambió su relación con el alcohol y comenzó a entrenar con más regularidad, lo que según ella contribuyó a las diferencias visibles. Pugh, que en el pasado ha hablado abiertamente sobre el fat-shaming que recibió en la industria, insistió en que seguirá defendiendo los cuerpos que “crecen como crecen” y pidió que se deje de diseccionar su apariencia.



La actriz británica, conocida por papeles en Mujercitas, Oppenheimer y producciones de Marvel, ha mantenido una postura crítica frente a los estándares de belleza de Hollywood a lo largo de su carrera.