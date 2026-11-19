La temporada teatral 2027 de la calle Corrientes empieza a tomar forma con el anuncio del reestreno de Baraka, una de las comedias multipremiadas más esperadas del próximo año. La obra llegará a la sala del Multiteatro el 8 de enero de 2027.



El elenco está encabezado por Martín Campi Campilongo, Carlos Portaluppi, Diego Ramos y Alberto Ajaka, bajo la dirección de Jorge Suárez y con producción de Espectáculos Gallo, Juan Manuel Caballé y Faroni Producciones. La producción ya difundió su primera imagen oficial.



En un principio se presenta como una comedia para toda la familia, pero a lo largo de la función oscila entre drama y humor. La trama sigue a cuatro amigos de toda la vida que mantienen un código íntimo a pesar de los años y de los caminos profesionales exitosos que cada uno eligió. Detrás del éxito aparecen frustraciones, deudas pendientes y contradicciones. La historia funciona como un espejo de la vulnerabilidad masculina, con diálogos afilados que ponen el foco en las relaciones entre los protagonistas.



Con la confirmación de Baraka, crece la competencia en la taquilla porteña. En el terreno de los grandes musicales, Frozen el musical, inspirado en la película de Disney, llega al Gran Rex con una apuesta pensada para conquistar a las familias. Por su parte, la adaptación argentina de Chicago el musical también se prepara para su debut en el circuito comercial, con el protagónico de Florencia Peña y Juliana Gattas.



Así, la cartelera porteña 2027 se arma con una combinación de comedias de elenco fuerte y musicales de gran escala, en un año que promete movimiento intenso en los teatros de Corrientes.